2020-06-16T10:04:30+03:00
Звезды

Такие артисты нам не нужны: свердловский депутат раскритиковал Киркорова за роль десантника-гея

Короля эстрады буквально затравили в комментариях к провокационному ролику
Олег ГАЛИМОВ
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Киркоров сыграл десантника-гея, который звонит сослуживцу. Фото: InstagramКиркоров сыграл десантника-гея, который звонит сослуживцу. Фото: Instagram
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Филипп Киркоров вызвал шквал ненависти к себе, оскорбив всех военнослужащих Воздушно-Десантных войск России. Всему виной провокационный ролик, в котором король эстрады играет десантника-гея.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области и сотрудник администрации губернатора Виктор Бабенко жестко высказался о «творчестве» артиста.

- В ролике Киркоров сыграл десантника-гея и, видимо, решил, что это должно быть смешно, - написал Бабенко в своем блоге. - Я как руководитель Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» заявляю, что подобным выходкам в нашей стране не место. Такие народные артисты нам не нужны.

Почти все комментарии под постом Киркорова - гневные. Фото: Instagram

Почти все комментарии под постом Киркорова - гневные. Фото: Instagram

Депутат также отметил, что вдобавок ко всему, Киркоров выложил ролик в Сеть в год 75-летия Великой Победы и 90-летия ВДВ.

- Исходя из этого, я считаю, что у него нет ни стыда, ни совести, ни любви к России. Красу и гордость нашей армии позорить непозволительно, и ты, Киркоров, за это ответишь. Когда ты приедешь в Екатеринбург с очередным концертом, наши ребята так «тепло» тебя встретят, что мало не покажется. Этот визит в уральскую столицу ты запомнишь на всю жизнь. Может, хотя бы после этого ты перестанешь быть шутом и начнешь включать мозги, прежде чем так развлекаться, - добавил депутат.

Напомним, что в 2017 году Киркоров посетил могилу своего прадеда, которую случайно нашли в Екатеринбурге.

Филипп Киркоров побывал на могиле своего знаменитого прадеда Маниона.Алексей БУЛАТОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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