Такие артисты нам не нужны: свердловский депутат раскритиковал Киркорова за роль десантника-гея

Филипп Киркоров вызвал шквал ненависти к себе, оскорбив всех военнослужащих Воздушно-Десантных войск России. Всему виной провокационный ролик, в котором король эстрады играет десантника-гея.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области и сотрудник администрации губернатора Виктор Бабенко жестко высказался о «творчестве» артиста.

- В ролике Киркоров сыграл десантника-гея и, видимо, решил, что это должно быть смешно, - написал Бабенко в своем блоге. - Я как руководитель Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» заявляю, что подобным выходкам в нашей стране не место. Такие народные артисты нам не нужны.

Почти все комментарии под постом Киркорова - гневные. Фото: Instagram

Депутат также отметил, что вдобавок ко всему, Киркоров выложил ролик в Сеть в год 75-летия Великой Победы и 90-летия ВДВ.

- Исходя из этого, я считаю, что у него нет ни стыда, ни совести, ни любви к России. Красу и гордость нашей армии позорить непозволительно, и ты, Киркоров, за это ответишь. Когда ты приедешь в Екатеринбург с очередным концертом, наши ребята так «тепло» тебя встретят, что мало не покажется. Этот визит в уральскую столицу ты запомнишь на всю жизнь. Может, хотя бы после этого ты перестанешь быть шутом и начнешь включать мозги, прежде чем так развлекаться, - добавил депутат.

Напомним, что в 2017 году Киркоров посетил могилу своего прадеда, которую случайно нашли в Екатеринбурге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/630107" frameborder="0"></iframe> Филипп Киркоров побывал на могиле своего знаменитого прадеда Маниона.Алексей БУЛАТОВ

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