2020-06-17T18:47:17+03:00
Общество

«На берегу мне аплодировали»: в Нижнем Тагиле пианист сыграл мелодию из «Титаника» посреди водоема, а затем утопил фортепьяно

Александр Поляков предложил товарищам из дайвинг клуба погрузить на дно инструмент
Юлия СТАЛИНА
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Фортепьяно погрузили на глубину 20 метров. Фото: Дайвинг клуб GaliotisФортепьяно погрузили на глубину 20 метров. Фото: Дайвинг клуб Galiotis
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Летом музыка звучит практически ото всюду: из мимо проезжающих машин, из кафе, а иногда в душе. А вот теперь мелодия заиграла на карьере Хургада, что под Нижним Тагилом. Это излюбленное место уральских дайверов, вот они то и устроили там настоящее шоу. Посреди водоема пианист сыграл несколько композиций на фортепьяно, а затем утопил инструмент на глазах у зрителей.

Красивые мелодии, которые звучали недавно на карьере, дело рук музыканта Александра Полякова. Он же занимается дайвингом. Как-то раз уралец предложил своим товарищам из Дайвинг клуба Galiotis погрузить на дно пианино и те его поддержали.

Музыкант предложил товарищам из дайвинг клуба погрузить фортепьяно на дно карьера. Фото: Дайвинг клуб Galiotis

Музыкант предложил товарищам из дайвинг клуба погрузить фортепьяно на дно карьера. Фото: Дайвинг клуб Galiotis

- Это фортепьяно уже не подлежит ремонту, поэтому мы подарили ему вторую жизнь. Потому что мы затопили его на карьере, который используется дайверами для обучения и погружений. На дне водоема чего там только нет, чтобы нырять было интересно, - пояснил Александр Поляков. – Так как я музыкант, мне было интересно иметь на дне музыкальный инструмент. Я предложил эту идею инструктору несколько лет назад и только сейчас ее реализовали. Нашли инструмент, выбрали день с хорошей погодой.

Чтобы доставить фортепьяно на карьер, пришлось похлопотать. Но Александр признается, что сложнее всего было вынести музыкальный инструмент из квартиры, где его забирали у прежних хозяев. А дальше дело техники. У водоема был специальный пантон и уже десять крепких мужчин установили фортепьяно на плот.

Уральские дайверы затопили пятидесятилетний фортепьяно посреди карьера под Нижним Тагилом .Видео: Дайвинг клуб Galiotis в Екатеринбурге

- Я подумал, почему бы еще не устроить там небольшой концерт. Я был в гидрокостюме и пока пантон плыл, я играл классику, а также мелодию из «Титаника» и песню «Выйду ночью в поле с конем». На берегу было человек тридцать: это и просто отдыхающие, и другие члены дайвинг-клуба. Зрители были в восторге и в конце они нам аплодировали, - радостно говорит музыкант-дайвер.

После небольшого шоу, дайверы попытались утопить пианино. Но оно так сразу не поддалось, пришлось подвязать к ножкам камни. Теперь инструмент находится на глубине 20-ти метров и каждый желающий сможет сыграть на нем под водой свою мелодию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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