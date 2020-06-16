Фигуристка Юлия Липницкая беременна. Кто отец ребенка

Триумфатор Олимпиады в Сочи Юлия Липницкая скоро станет мамой. Как передает дзен-канал МитькOFF Андрея Митькова и агентства "Весь спорт", отцом ребёнка спортсменки является ее бойфренд, бывший фигурист Владислав Тарасенко. Пара встречается уже больше года. Юлия и Владислав вместе проводят сборы и мастер-классы для детей по всему миру.

Напомним, Юлия Липницкая, которой 5 июня исполнилось 22 года, родом из Екатеринбурга. Здесь спортсменка начала делать первые шаги в фигурном катании.

- Юлю привела ко мне в секцию ее мама. Девочке тогда было всего 4 года, - вспоминала в разговоре с «КП» первый тренер будущей звезды фигурного катания Елена Левковец. – На коньках Липницкая тогда еще не стояла. Как и все дети Юля начала кататься не сразу. Но ее это не пугало. Она вставала-падала, вставала-падала, и бежала дальше. То есть, Юле легко это давалось. И через год стало окончательно понятно, что Липницкая – лидер в группе. Она каталась лучше и быстрее своих сверстников, начала делать «ласточки», затяжки. Стало ясно, что это занимается не обычный человечек.

"Как и все дети, Юля начала кататься не сразу. Но ее это не пугало. Она вставала-падала, вставала-падала, и бежала дальше", - вспоминает свою подопечную Елена

Позже Юлия Липницкая перебралась в Москву. Фигуристка стала всенародной любимицей после Сочи-2014. Тогда 15-летняя фигуристка взяла «золото» в командном турнире. Помимо этого Юлия является чемпионкой Европы-2014 и серебряным призёром чемпионата мира-2014.

После Игр в Сочи у Юлии начало ухудшаться здоровье, это было связано с булемией. Фигуристка уже не могла выступать на высоком уровне (на чемпионатах России в конце 2014 и 2015 годов она заняла девятое и седьмое места). В 2017 году Юлия Липницкая официально объявила о завершении карьеры.

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