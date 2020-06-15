На Урале заболевшим коронавирусом супругам предложили сдать сына с дочкой в детский дом

Уникальная и странная ситуация развернулась в городе Североуральск Свердловской области, где почти вся семья заболела коронавирусом. Сначала заболела мать двоих детей, сотрудница местного Горгаза, Екатерина Швецова (фамилия изменена по просьбе героев публикации - Прим. Ред.).

6 июня женщину госпитализировали в инфекционное отделение городской больницы. Ее супруг Дмитрий остался на самоизоляции с малышкой Василисой, которой скоро исполнится два года, и восьмилетним Тимофеем.

При этом у Дмитрия и матери Екатерины медики взяли мазок на COVID-19. Уже через неделю в дверь квартиры постучался врач из поликлиники в защитном костюме.

- У вас и вашей тещи подтвердился анализ на коронавирус, вы должны пройти со мной, - заявил с порога врач.

Дом, в котором живет Дмитрий и его семья. 28-летний мужчина остался один с маленькой дочкой и 8-летним сыном. Фото: Google maps

Дмитрию не с кем было оставить детей, поэтому ехать в больницу он отказался. На следующий день, 14 июня, врач снова пришел, но уже не один, а с участковым.

Диспетчер горячей линии предлагает сдать детей в детдом 00:00 00:00

- Я в их присутствии стал звонить «112». Там меня перенаправили на горячую линию по коронавирусу, - рассказывает «КП»-Екатеринбург молодой отец. - Я объяснил ситуацию, что нет возможности отдать детей бабушкам. У одной COVID-19, а мои родителя сидят на карантине. В ходе разговора женщина-оператор посоветовала мне сдать детей в детский дом и связаться с органами опеки (аудио запись разговора есть в распоряжении «КП»-Екатеринбург – Прим. Ред.).

Не смотря на то, что Швецов уже дважды отказался от госпитализации, ситуация пока остается в подвешенном состоянии. Дмитрию удалось переговорить по телефону с начальником местного Роспотребнадзора и главным санитарным врачом города Александром Ливаром. Специалист посоветовал мужчине все же согласиться на госпитализацию в инфекционное отделение. Обещает – его вместе с детьми определят в отельную стерильную палату.

- По нашей информации, вы по-прежнему гуляете по улице и ходите по магазинам. Если вы заразите другого человека, то это уже будет как умышленное причинение вреда здоровью – уголовная ответственность, - предупредил во время телефонного разговора с Дмитрием врач.

Но мужчина также отказался и от этого предложения. В первую очередь из-за боязни, что заболеют дети.

- У дочки и сына анализы на «корону» отрицательные. Сколько уже случаев, когда инфекцию подхватывали в больнице! – добавляет Швецов.

«КП» обратились с запросом в региональный оперштаб, на момент публикации ответ не поступил.

ОФИЦИАЛЬНО

За последние сутки в Свердловской области было зарегистрировано 233 новых случая COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 9558 случаев новой коронавирусной инфекции.

Состояние 90 госпитализированных оценивается как тяжелое, 79 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 36 – на аппаратах ИВЛ. За последние 24 часа был выписан 91 человек. Всего уральские врачи вылечили 4235 пациентов.