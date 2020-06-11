Будто апокалипсис: уральцев напугало жуткое небо перед грозой в Екатеринбурге
В Свердловской области вечером 11 июня жаркая безоблачная погода внезапно сменилась проливным дождем с грозой. И казалось бы, что в этом такого - летом на Урале дожди обычное явление. Вот только лился он из не самых обычных туч. Темно-серые и тяжелые, они нависли над городом и медленно ползли, проливая на улицы тяжелые холодные капли. Неудивительно, что многие восхитились видом грозных облаков и запечатлели их на камеры своих телефонов. Ниже мы публикуем самые яркие снимки.
Ураган с ливнем в Екатеринбурге 11 июня 2020 года.Олег ГАЛИМОВ
Кстати, непогода в Свердловской области ожидается и в пятницу, 12 июня.
- По данным синоптиков 12 июня на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, грозы, град, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.
Тучи на фоне Храма-на-Крови.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Как будто это не Екатеринбург, а кадры из фильма-катастрофы.Фото: Олег ГАЛИМОВ
Тучи над проспектом Ленина в Екатеринбурге.Фото: Евгений СТОЯНОВ
Вид со стороны Театра юного зрителя.Фото: Алексей БУЛАТОВ
В некоторых районах города становилось очень темно. Фото: Алина Сурина.
А это фото нам прислали читатели из Академического. Фото: Дмитрий Андреенко
Вид на окраину.Фото: Мария Трапезникова
Подобное зрелище выглядело устрашающе из любой точки города.Фото: Олег ГАЛИМОВ
Фото: Гюзель Злобина, vk.com/kp.ekaterinburg
Фото: Ева Эттингер, vk.com/kp.ekaterinburg
Фото: Ирина Костылева, vk.com/kp.ekaterinburg
Фото: Ольга Аникина, vk.com/kp.ekaterinburg
ИСТОЧНИК KP.RU