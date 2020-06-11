Будто апокалипсис: уральцев напугало жуткое небо перед грозой в Екатеринбурге

В Свердловской области вечером 11 июня жаркая безоблачная погода внезапно сменилась проливным дождем с грозой. И казалось бы, что в этом такого - летом на Урале дожди обычное явление. Вот только лился он из не самых обычных туч. Темно-серые и тяжелые, они нависли над городом и медленно ползли, проливая на улицы тяжелые холодные капли. Неудивительно, что многие восхитились видом грозных облаков и запечатлели их на камеры своих телефонов. Ниже мы публикуем самые яркие снимки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/784499" frameborder="0"></iframe> Ураган с ливнем в Екатеринбурге 11 июня 2020 года.Олег ГАЛИМОВ

Кстати, непогода в Свердловской области ожидается и в пятницу, 12 июня.

- По данным синоптиков 12 июня на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, грозы, град, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Тучи на фоне Храма-на-Крови.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как будто это не Екатеринбург, а кадры из фильма-катастрофы.Фото: Олег ГАЛИМОВ

Тучи над проспектом Ленина в Екатеринбурге.Фото: Евгений СТОЯНОВ

Вид со стороны Театра юного зрителя.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В некоторых районах города становилось очень темно. Фото: Алина Сурина.

А это фото нам прислали читатели из Академического. Фото: Дмитрий Андреенко

Вид на окраину.Фото: Мария Трапезникова

Подобное зрелище выглядело устрашающе из любой точки города.Фото: Олег ГАЛИМОВ

Фото: Гюзель Злобина, vk.com/kp.ekaterinburg

Фото: Ева Эттингер, vk.com/kp.ekaterinburg

Фото: Ирина Костылева, vk.com/kp.ekaterinburg