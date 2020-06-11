2020-06-11T19:22:32+03:00
Общество

Будто апокалипсис: уральцев напугало жуткое небо перед грозой в Екатеринбурге

Публикуем снимки с самыми завораживающими видами
Данил СВЕЧКОВ
Поделиться:
Завораживающее зрелище.Завораживающее зрелище.Фото: Олег ГАЛИМОВ
Изменить размер текста:

В Свердловской области вечером 11 июня жаркая безоблачная погода внезапно сменилась проливным дождем с грозой. И казалось бы, что в этом такого - летом на Урале дожди обычное явление. Вот только лился он из не самых обычных туч. Темно-серые и тяжелые, они нависли над городом и медленно ползли, проливая на улицы тяжелые холодные капли. Неудивительно, что многие восхитились видом грозных облаков и запечатлели их на камеры своих телефонов. Ниже мы публикуем самые яркие снимки.

Ураган с ливнем в Екатеринбурге 11 июня 2020 года.Олег ГАЛИМОВ

Кстати, непогода в Свердловской области ожидается и в пятницу, 12 июня.

- По данным синоптиков 12 июня на территории Свердловской области ожидаются порывы ветра до 18 метров в секунду, грозы, град, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

Тучи на фоне Храма-на-Крови. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тучи на фоне Храма-на-Крови.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как будто это не Екатеринбург, а кадры из фильма-катастрофы. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Как будто это не Екатеринбург, а кадры из фильма-катастрофы.Фото: Олег ГАЛИМОВ

Тучи над проспектом Ленина в Екатеринбурге. Фото: Евгений СТОЯНОВ

Тучи над проспектом Ленина в Екатеринбурге.Фото: Евгений СТОЯНОВ

Вид со стороны Театра юного зрителя. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вид со стороны Театра юного зрителя.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В некоторых районах города становилось очень темно. Фото: Алина Сурина.

В некоторых районах города становилось очень темно. Фото: Алина Сурина.

А это фото нам прислали читатели из Академического. Фото: Дмитрий Андреенко

А это фото нам прислали читатели из Академического. Фото: Дмитрий Андреенко

Вид на окраину. Фото: Мария Трапезникова

Вид на окраину.Фото: Мария Трапезникова

Подобное зрелище выглядело устрашающе из любой точки города. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Подобное зрелище выглядело устрашающе из любой точки города.Фото: Олег ГАЛИМОВ

Фото: Гюзель Злобина, vk.com/kp.ekaterinburg

Фото: Гюзель Злобина, vk.com/kp.ekaterinburg

Фото: Ева Эттингер, vk.com/kp.ekaterinburg

Фото: Ева Эттингер, vk.com/kp.ekaterinburg

Фото: Ирина Костылева, vk.com/kp.ekaterinburg

Фото: Ирина Костылева, vk.com/kp.ekaterinburg

Фото: Ольга Аникина, vk.com/kp.ekaterinburg

Фото: Ольга Аникина, vk.com/kp.ekaterinburg

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В пятницу в Свердловской области будут грозы и град
Как пел Макс Корж: после урагана небо над Екатеринбургом озарил малиновый закат
Губернатор Евгений Куйвашев объяснил, когда получит выплаты технический персонал больниц, лечащих пациентов с COVID-19
Когда выпускники школ Свердловской области смогут получить аттестаты: отвечает губернатор Евгений Куйвашев
Словно конец света: на Екатеринбург обрушился ливень с ураганом
Губернатор Свердловской области ответил на вопрос о том, можно ли отменить карантин 12 июня
В Ивделе в отделении полиции обнаружили тело 54-летнего мужчины
На площади 1905 закроют парковку на сутки, чтобы устроить световое шоу на День России
99-летнего уральского ветерана, воевавшего в Маньчжурии, поздравили персональным концертом во дворе
Когда в Свердловской области завершится пандемия коронавируса: отвечает вице-губернатор Креков
Огромная рука-маска и накладная кошачья мордочка: женщины из уральской колонии показали как творчески защититься от коронавируса
Жуткое падение женщины в трамвае Екатеринбурга попало на видео
Двух человек увезли в больницу: в Нижнем Тагиле столкнулись автобус с пассажирами и три легковушки
Что такое экстремизм и что за него грозит: разъясняет прокуратура Орджоникидзевского района
На Уралмаше почти на два месяца изменится маршрут трех троллейбусов
ВТБ помогает восстанавливать леса России