2020-06-02T13:13:09+03:00
Коронавирус Covid-19

«Оставили на клумбе»: на Урале вдова ветерана ВОВ, которую медики выгнали из больницы с коронавирусом, пошла на поправку

Накануне Дня Победы 90-летнюю Марию Ивановну привезли к подъезду своего дома и оставили там, пока ее не заметила внучка
Юлия СТАЛИНА
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Марии Ивановне 90-лет. Фото: предоставлено внучкой героя публикацииМарии Ивановне 90-лет. Фото: предоставлено внучкой героя публикации
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История с пенсионеркой, которую выгнали из больницы Екатеринбурга с подтвержденным диагнозом коронавирус, благополучно закончилась. 90-летняя Мария Ивановна вылечилась от Covid-19 и ее выписали из госпиталя.

- Бабушка чувствует себя хорошо. Сейчас она уже дома и она продолжает выполнять все рекомендации врачей, - рассказала внучка пенсионерки Наталья.

Женщина является вдовой ветерана ВОВ. Фото: предоставлено внучкой героя публикации

Женщина является вдовой ветерана ВОВ. Фото: предоставлено внучкой героя публикации

Напомним, утром 8 мая 90-летнюю женщину, которая является вдовой ветерана Великой Отечественной воны, выписали из больницы №24. У бабушки был подтвержденный диагноз коронавирус и двусторонняя пневмония. Однако врачи привезли Марию Ивановну к дому на Уралмаше и оставили возле подъезда. Несколько часов она просидела во дворе под палящим солнцем, пока ее из окна не заметила внучка.

- У нее было разбито лицо. Видимо она бродила возле дома и где-то споткнулась. Когда я ее увидела, была в ужасе. Вызвали скорую, но она приехала ни с первого раза, - признавалась нам в разговоре внучка Наталья.

У Марии Ивановны подтвердился коронавирус. Фото: предоставлено внучкой героя публикации

У Марии Ивановны подтвердился коронавирус. Фото: предоставлено внучкой героя публикации

Пенсионерку все-таки забрали в больницу в Верхней Пышме. Затем после публикации в «Комсомольской правде» инцидентом заинтересовалась прокуратура и начала проверку 24-й Горбольницы. Выяснилось, Мария Ивановна месяц лежала в Свердловском госпитале для ветеранов войн. Там, по словам внучки, у нескольких пациентов заподозрили коронавирусную инфекцию, в связи с чем их отправили в горбольницу №6. Оттуда пожилую пациентку перевели в ЦГКБ №24, откуда внезапно выписали рано утром 8 мая. Затем врачи объяснили, что бабушка сама написала отказ от госпитализации. Отметим, что 90-летняя Мария Ивановна страдает деменцией и последние полгода за старушкой ухаживала ее внучка Наталья.

- Эта семья сейчас находится в трудной жизненной ситуации, единственный близкий человек – внучка – вынуждена круглосуточно ухаживать за своей бабушкой, поэтому мы решили оказывать им продуктовую помощь. Но в перспективе надо решать вопрос о поиске постоянной сиделки, - рассказал руководитель добровольческого движения «Дорогами добра», представляющего коалицию «Забота рядом» в Свердловской области, Валерий Басай. - 8 мая внучка пенсионерки позвонила координаторам движения и рассказала о происшествии, после чего «Дорогами добра» обратились в полицию, свердловский минздрав и к журналистам. Благодаря общественному резонансу в ситуацию вмешалась прокуратура Свердловской области и мэрия Екатеринбурга. В итоге главному врачу ЦГКБ №24 был объявлен выговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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