Полтора часа сидела на клумбе с разбитым лицом»: в Екатеринбурге вдову ветерана выгнали из больницы с коронавирусом

Жительнице Екатеринбурга Марии Ивановне - 90 лет. Накануне она позвонила своей внучке Наталье из больницы и сказала, что у нее подтвердился коронавирус. Бабушка лежала в госпитале ветеранов войн с двусторонней пневманией. Какого же было удивление внучки, когда сегодня в 10:00 утра она выглянула в окно и увидела свою бабушку, сидящей на клумбе возле дома на Уралмаше.

- Моя бабушка уже месяц находилась в госпитале для ветеранов войн, - рассказывает внучка пенсионерки "КП"-Екатеринбург. - У нее выявили двустороннюю пневмонию, а вчера она позвонила и сказала, что подтвердился и коронавирус. Таких как она было несколько человек и всех собирались перевести в другую больницу. Но представьте мой шок, когда я увидела свою бабушку из окна квартиры.

У Марии Ивановны подтвердился коронавирус. Фото: предоставлено внучкой героя публикации

По словам Натальи Мария Ивановна не смогла самостоятельно подняться до квартиры и больше часа просидела на солнцепеке. В Екатеринбурге температура сегодня поднялась до +23 градусов тепла. На бабушке была медицинская шапочка и она разговаривала с соседкой.

- Я узнала бабушку по куртке. Как только я это поняла, схватила табуретку и побежала к ней, - с дрожью в голосе продолжает внучка. - Я обомлела, когда увидела, что у бабушки было разбито все лицо. Она упала, пока бродила по двору. Конечно, мы сразу вызвали скорую, но она приехала только через три часа.

90-летняя пенсионерка жена ветерана Великой Отечественной Войны. Фото: предоставлено внучкой героя публикации

Бабушку все-таки увезли в больницу в Верхней Пышме. Внучка дозвонилась до госпиталя ветеранов войн, где лежала Мария Ивановна. Там пояснили, что женщина сама написала отказ от госпитализации и поэтому они отправили ее домой.

- Как только бабушку увезли, я бегала по подъезду с тряпкой, чтобы все протереть. Ни у меня, ни у соседки не взяли тестов. Мы получается теперь тоже можем заразиться, - ужасается Наталья. – И вообще я в шоке от такого отношения. Моя бабушка жена ветерана войны, и нам такой подарок перед 9 Мая устроили.

В Горздраве Екатеринбурга сообщили, что с ситуацией знакомы. Подключилось и Министерство здравоохранения. В оперштабе говорят, что прямо сейчас разбираются в инциденте.

- В настоящее время оперативный штаб занимается проверкой этой информации. Устанавливаются причины и обстоятельствы перегоспитализации пациента. Сейчас женщина находится в медицинском учреждении, ей оказывается вся необходимая помощь. Просили бы вас дождаться результатов этой проверки и воздержаться от преждевременных выводов, - уточнили в оперативном штабе Свердловской области.

Проверку организовали и в прокуратуре.

- Будет дана правовая оценка качеству оказания медицинской помощи вдове ветерана Великой Отечественной войны и принимаемых в медицинских учреждениях санитарно-эпидемиологических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции среди пациентов и персонала, - сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.