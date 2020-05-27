2020-05-27T18:35:42+03:00
Спорт

Теперь Добби свободен: защитник «Урала» объявил об уходе сценой из «Гарри Поттера»

Контракт Михаила Меркулова истекает 31 мая
Олег ГАЛИМОВ
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Меркулов выступает за "Урал" с 2015 года. Фото: пресс-служба ФК "Урал"Меркулов выступает за "Урал" с 2015 года. Фото: пресс-служба ФК "Урал"
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Крайний защитник «Урала» Михаил Меркулов весьма оригинально объявил о своем уходе из команды. Сегодня футболист опубликовал в своем Instagram фото трудовой книжки и отрывок из фильма «Гарри Поттер и тайная комната».

Поклонники саги о юном волшебнике без проблем поймут, о чем идет речь. Меркулов в роли домовенка Добби, президент «Урала» Григорий Иванов – Люциус Малфой.

Михаил Меркулов оригинально сообщил о своем уходе из ФК "Урал".Видео: @merkul27 (Instagram)

В пресс-службе «Урала» подтвердили, что Меркулов не сыграет оставшиеся матчи чемпионата России.

- Контракт Михаила истекает 31 мая, по его окончанию игрок покинет «Урал», - заявил пресс-атташе клуба Никита Медведевских.

В разговоре с «КП» Меркулов признался, что из-за пандемии коронавируса не смог попрощаться с партнерами по команде.

- Зла не Григория Викторовича (Иванова) не держу, - ответил по телефону Меркулов. - Сцена из «Гарри Поттера»? Это же просто шутка. Где продолжу карьеру пока не скажу, сейчас нахожусь в Екатеринбурге.

СПРАВКА «КП»

Михаил Меркулов родился в Камышине Волгоградской области и начал заниматься футболом в 6 лет. В 15 лет он был зачислен в систему «Ротора». За этот клуб защитник отыграл 9 матчей: два в ФНЛ и еще семь в ПФЛ. После этого ему довелось сыграть в третьем дивизионе за волжскую «Энергию» и МИТОС. Летом 2017 года Меркулов подписал контракт с «Уралом».

Сейчас Меркулову 26 лет. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Сейчас Меркулову 26 лет. Фото: пресс-служба ФК "Урал"

28 апреля 2016 года дебютировал в чемпионате России, заменив Дмитрия Коробова во втором тайме матча против ЦСКА. Весной 2019 года, попал в расширенный состав сборной России на матчи отборочного цикла на Чемпиона Европы - 2020 против Сан-Марино и Кипра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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