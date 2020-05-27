«Если уедет в Европу – порадуемся за него»: полузащитник «Урала» близок к переходу в старейший клуб Лондона

Опорный полузащитник «Урала» Петрус Бумаль неожиданно для всех объявил о переговорах со старейшим клубом Лондона – «Фулхэмом» (основан в 1905 году – прим.ред.). Контракт камерунца с екатеринбургской командой истекает в июле, сразу после окончания чемпионата России.

- Я знаю «Фулхэм», у меня есть друзья, которые там играют, - приводит слова игрока английский портал Football League World. - Надеюсь, скоро будет что-то конкретное, но нам нужно подождать. Мы поддерживаем контакт с клубом. Я думаю, что мы сможем подписать контракт.

Стоит отметить, что в следующем сезоне «Фулхэм» вернется в АПЛ. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

В «Урале» не скрывают, что контракт на следующий сезон не продлен, но пока же считают преждевременно называть Бумаля игроком другого клуба.

- В настоящий момент мы можем сказать, что Бумаль продлил контракт с Уралом до окончания нынешнего сезона, и будет выступать за наш клуб еще как минимум до конца июля. Что будет после - это уже вопросы к игроку и его агенту. Если он действительно сможет найти себе вариант с сильным европейским клубом, можно будет только порадоваться за него. А может так случится, что он и вовсе останется в Урале. Время покажет, - рассказал «КП»-Екатеринбург пресс-секретарь клуба Никита Медведевских.

Представители ФК "Урал" прокомментировали слова Петруса Бумаля о переходе в лондонский "Фулхэм" 00:00 00:00

СПРАВКА «КП»

Петрус Бумаль родился 20 апреля 1993 года в столице Камеруна Яунде. Первым профессиональным клубом для него стал французский «Сошо», за который он выступал с 2006 по 2010 год в молодежке, а затем и до 2014 года за основной состав.

Затем он провел два года в богларском «Литексе», и один сезон в софийском ЦСКА. В 2017-м году Бумаль перешел в «Урал». За два с половиной сезона в РПЛ и Кубке страны он 52 раза вышел на поле.

Также он трижды вызывался в сборную Камеруна.