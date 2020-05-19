2020-05-19T15:54:32+03:00
Общество

Уральские путешественники нашли в горах копию пирамиды Хеопса, которая в два раза больше оригинала

Она находится на территории ХМАО, куда до сих пор не ступала нога человека
Евгений СТОЯНОВ
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Высота «пирамиды» — 774 метра, а длина каждой ее грани — порядка километра. Фото: клуб экспедиций «Дикий Север»Высота «пирамиды» — 774 метра, а длина каждой ее грани — порядка километра. Фото: клуб экспедиций «Дикий Север»
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Уральским путешественникам удалось сделать сенсационное открытие. В горах ХМАО они обнаружили огромный объект, который, согласно данным со спутника, своими формами в точности повторяет знаменитую пирамиду Хеопса в Египте.

- Только её размеры в два раза больше. Высота «пирамиды» — 774 метра, а длина каждой ее грани — порядка километра. Грани расположены четко по сторонам света, будто по нивелиру, - рассказывает руководитель клуба экспедиций «Дикий Север» Евгений Свитов.

Необычный объект обнаружили 1 мая 2020 года во время подготовки к вертолётной заброске одной из рыболовных групп клуба и изучения спутниковых снимков территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе.

Уральские путешественники нашли огромную копию пирамиды Хеопса.Видео: клуб экспедиций «Дикий Север»

Евгений Свитов отмечает, что приполярный Урал до сих пор остается малоизученной территорией. Это связано с ее труднодоступностью. Например, добраться в район Народо-Итьинского кряжа можно только на вертолёте. В регионе до сих пор есть места, где не ступала нога человека, а многие горы, озера и реки по этой причине до сих пор не имеют названий.

Огромный объект видно даже на съемках со спутника. Фото: клуб экспедиций «Дикий Север»

Огромный объект видно даже на съемках со спутника. Фото: клуб экспедиций «Дикий Север»

В клубе экспедиций отмечают, что интересным объектом уже заинтересовались в «Русском Географическом Обществе». Как рассказал «КП» Евгений Свитов, в конце июля клуб собирается забросить на вертолёте в этот район экспедицию, которая займется изучением «пирамиды». В состав группы войдут ученые, также планируется включить и представителей СМИ.

Несколько лет назад путешественники из клуба экспедиций «Дикий Север» нашли череп древней рептилии, которая до этого не была известна науке. Также представители клуба помогали доставить на Перевал Дятлова Андрея Малахова и журналистов "Комсомолки". Мы делали проект, в ходе которого пытались разгадать загадочную гибель туристов во время восхождения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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