Сердечная больница. Вчера и сегодня ДГКБ № 11

В конце 2019 года детская городская клиническая больница №11 отметила свой 70-летний юбилей. Это самая крупная из территориальных детских больниц Екатеринбурга. В свой юбилейный год учреждение вступило в фазу наиболее активного развития, используя самые прогрессивные технологии современной медицины и активно участвуя в реализации приоритетных программ российского здравоохранения.

11-я детская больница работает в Екатеринбурге с 1949 года. Сперва это были стационар, детская консультация и поликлиника. Причём в стационаре в первые годы трудилось всего два врача!

Сегодня ДГКБ № 11 — одна из крупнейших городских больниц, современный медицинский холдинг. После объединения она обслуживает два крупных района Екатеринбурга: Ленинский и Верх-Исетский. А это — 87 000 детей на 84-х педиатрических участках! В среднем на каждом участке наблюдается 1040 детей, в том числе 52 из них – малыши в возрасте до одного года, которым оказывается повышенное внимание со стороны специалистов.

В 2019 году было принято на работу более двухсот молодых специалистов. Укомплектованность кадрами амбулаторно-педиатрической службы составила 100%.

11-я больница одна из первых в Екатеринбурге внедрила собственный колл-центр для удобства пациентов. Номер был дополнительным способом записи на прием к педиатрам и некоторым профильным врачам. В 2019 году колл-центр прошел несколько этапов модернизации.

Сейчас по номеру +7 (343) 228-59-33 можно записаться на прием к педиатру и вызвать врача на дом. Все номера регистратур шести поликлиник и неотложной помощи были переведены на единый многоканальный номер. Увеличен штат сотрудников. Сейчас в каждой смене работают 5-7 сотрудников и старший администратор. Колл-центр работает 7 дней в неделю с 7.30 утра до 19.30 вечера.

Благодаря инициативе коллектива в поликлиниках активно внедряются технологии бережливого производства. В течение прошедшего года сотрудники больницы прошли обучение по программам дополнительного профессионального образования на циклах: «Бережливый менеджмент в медицине» и «Организация рабочего пространства в медицине». Эти технологии позволяют медикам уделять своим пациентам максимальное количество времени и эффективно использовать все ресурсы больницы.

Все поликлиники ДГКБ №11 уже работают по «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», которая ранее называлась «бережливой». Проект призван улучшить качество медицинских услуг за счет внедрения различных преобразований: от управления потоками пациентов, запасами, до правильной организации пространства и стандартизации всех процессов.

В 2019 году больница за счёт собственных средств больница приобрела различное оборудование: аппараты ИВЛ, билитесты, фармхолодильники и многое другое. Это позволит повысить и количество, и качество медицинской помощи населению. Кроме этого в больнице в юбилейном году прошли значимые ремонты на общую сумму более 15 млн рублей: заменена кровля круглосуточного стационара, в поликлинике №6 проведен ремонт регистратуры и входной группы, завершен ремонт третьего этажа и отделения реабилитации в поликлинике №5. В 2020 году продолжается эта работа.

Начальник Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга Денис Демидов отметил эффективную работу руководства больницы, обратив особое внимание на высокий охват детей профилактическими медицинскими осмотрами и успехи больницы в летней оздоровительной компании. Около 70 тысяч детей в течение 2019 года прошли профилактические осмотры в ДГКБ № 11.

В планах больницы на 2020 год – развитие бережливых, информационных и лечебно-диагностических технологий, проведение дальнейших ремонтов, повышение качества обслуживания и контроль за ним.

— Мы хотим, чтобы посещение нашей больницы было комфортным. И, кажется, нам это удаётся, что подтверждает ежемесячное независимое анкетирование родители наших пациентов, — рассказала Анна Сергеевна Соколова, главный врач ДГКБ №11. — Мы будем стараться и дальше совершенствовать работу больницы, облагораживать её внешний облик, развивать материально-техническую базу, в том числе с помощью собственных средств. Ведь в наших руках самое главное — жизни и здоровье маленьких пациентов.

Что ещё есть в больнице

Круглосуточный стационар на 135 коек с отделением реанимации. К слову, здесь есть единственное на город отделение отказничков. В 2006 году, в связи со значимостью проблемы было принято решение об открытии отдельного поста по работе с воспитанниками Домов ребёнка, поступающим по медицинским показаниям, а также с детьми, которых привозят на Скорой «с улицы». Постоянно в отделении находятся около 10 малышей, от которых отказались родители. С ними работают не только медики, но и волонтёры.

Собственная диагностическая база: отделения лучевой и функциональной диагностики, клинико-диагностическая лаборатория, микробиологическая и ПЦР-лаборатории.

На базе ДГКБ № 11 действует целых семь дневных стационаров, доступные жителям всех районов Екатеринбурга. Кстати, 11-я одна из первых начала развивать такой формат лечения ещё 11 лет тому назад. Здесь рано поняли, что современное лечение должно быть не только качественным, но и по возможно быстрым, а ещё позволяющим пациенту не «выпадать» из жизни. Особенно это важно детям и подросткам. Благодаря такому формату, как дневной стационар, они могут лечиться, не испытывая стресс.

Любопытно

Ещё одно отличие ДГКБ № 11 от других медучреждений — внутренние экзамены для педиатров. Здесь считают: это дисциплинирует врачей, заставляет актуализировать свои знания, мотивирует на лучшие результаты в работе. Кроме того, в ходе экзамена доктора получают возможность не только «проверить себя», но и улучшить своё материальное положение: для отличников выделена специальная денежная премия, которая ежемесячно прибавляется к зарплате в течение целого года.

Кстати

11-я больница трижды получала статуэтки греческого бога врачевания Асклепия, которые вручаются победителям городской премии медицинского признания «Олимп»: в 2008 году — за проект «Новое в организации обслуживания пациентов детской поликлиники», в 2011 году — «За вклад в развитие медицинского менеджмента» и в 2013-м — за победу в номинации «Лучший акушерско-гинекологический участок».