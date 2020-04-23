2020-04-23T10:44:56+03:00
Общество

«Теперь не можем работать»: в Екатеринбурге волонтеров оштрафовали за нарушение самоизоляции

Группа предпринимателей официально зарегистрировалась и доставляла продукты первой необходимости, но теперь вынуждена прекратить работу
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге оштрафовали за нарушение самоизоляции волонтеровВ Екатеринбурге оштрафовали за нарушение самоизоляции волонтеровФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге волонтеров оштрафовали за нарушение режима самоизоляции как раз тогда, когда они развозили на машине продукты пенсионерам и всем нуждающимся. После этого добровольцы обратились за помощью в Гордуму Екатеринбурга.

Штаб по сбору продуктов организовали несколько местных предпринимателей, пройдя регистрацию на официальном сайте «Мывместе2020.рф». Они собирают еду и товары первой необходимости от всех неравнодушных, после чего развозят по адресам. Однако после того, как одному из организаторов штаба был выписан штраф, доставку пришлось временно приостановить.

- У нас есть возможность помочь, поэтому мы и создали данный штаб. Сейчас у нас пять волонтеров. Приятно видеть, как к нам присоединяются и физические лица, включая молодежь, - рассказала один из организаторов штаба Яна Трудкова. – Мы начали работать после регистрации, но из-за штрафа решили приостановить нашу деятельность.

В пресс-службе Гордумы Екатеринбурга рассказали, что взяли дело на контроль. Вопрос будет озвучен председателем Думы Игорем Володиным на заседании городского оперштаба по борьбе с COVID-19.

- Сейчас как никогда большое число активистов помогают старшему поколению, малоимущем семьям, инвалидам и другим категориям граждан, оказавшимся в сложной ситуации, и, конечно, их инициативу необходимо поддержать, а не создавать дополнительные препятствия, - рассказал Володин. – Помимо обсуждения вопроса, попрошу Евгения Куйвашева помочь создать условия для работы активистов, которые по собственной инициативе прилагают усилия для помощи согражданам.

«Комсомолка» также обратилась за комментарием в региональный оперштаб, чтобы выяснить, почему волонтеров оштрафовали.

Напомним, что в Свердловской области до 30 апреля действует режим самоизоляции. Это значит, что до этого времени выходить из дома можно только за редким исключением: чтобы выбросить мусор, чтобы сходить до ближайшего продуктового, чтобы выгулять собаку (не дальше 100 метров от дома), и чтобы, если это необходимо, отправиться на работу. Во всех остальных случаях любителей весенних прогулок ждут штрафы – за этим сейчас пристально следят полицейские. Однако сегодня стало известно, что в майские праздники, с 1 по 10 мая, в регионе объявляется период «максимальной самоизоляции» и вводится пропускной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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