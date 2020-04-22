«Несчастная женщина хотела пошутить»: Владимир Соловьев – о фотографии екатеринбурженки раввина с кастрюлей

Одной из самых обсуждаемых тем дня в Екатеринбурге, даже на фоне пандемии коронавируса, стал снимок местной жительницы Оксаны Павловой. Фотография пародирует картину «Раввин в кипе», на ней изображен мужчина с кастрюлей на голове.

Фото: Alexey Karans, Оксана Павлова / facebook

Такой поступок вызвал шквал критики и возмущения в Facebook, на Павлову пообещали пожаловаться администрации.

- Я не еврейка и не могла знать, что 21 апреля День памяти жертв холокоста, - говорит Оксана Павлова. – Я художник и фотограф, я всего лишь участвовала во флешмобе «Изоляция». Фотографией я хотела показать, что нам уже всем надоело на самоизоляции и по сути не чем развлекаться кроме готовки. Отсюда и идея с кастрюлей. Не надо искать в этом потайных смыслов или заговоров против еврейского народа. Я в ужасе от реакции общества. В комментариях уже делятся на шайки и решают, как мне испортить жизни и куда жаловаться. Не могу не сказать, что в годы Великой Отечественной войны мои предки были на передовой, и каждый день приближали победу над фашизмом, для того, чтобы советские воины освободили узников из концлагерей.

Новости о скандале дошли и до телеведущего Владимира Соловьва.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/774714" frameborder="0"></iframe> Владимир Соловьев прокомментировал пародию на картину "Раввин в кипе".

- Посмотрел эти снимки. Поменяла кипу на мисочку. Бог ей судья. Несчастная женщина пыталась пошутить, но невольно оказалась не на своей территории. Поэтому пусть и дальше прибывает в неведении. Не дай бог начнется ее травля, этой гражданке сломают жизнь. Если сама поймет, что натворила – хорошо, не поймет – ну что поделать.

- Считаете, что ей стоит извиниться за этот снимок?

- Любое ее решение должно быть ее выбором, а не давлением общественности. Зачем сейчас ставить человека перед тяжелым выбором, который ему не свойственен?

По словам директора культурного центра «Менора» Ирины Гуткиной, поступок екатеринбурженки указывает на то, что она ничего не знает о культуре и обычаях еврейского народа. Да и день для публикации таких пародий был выбран крайне неудачно.

- Кипа, это не просто мужской головной убор. Это неотъемлемая часть, которая символизирует связь с Всевышним. На мой взгляд, сама идея пародии очень глупая. Впредь женщине нужно быть более внимательной к тем вещам, которые она хочет выставить на всеобщее обозрение, - рассказала «КП» директор еврейского культурного центра.

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