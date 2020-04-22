Жительницу Екатеринбурга затравили за фото раввина с кастрюлей в День памяти жертв холокоста

Настоящей травлей в Facebook оберунлся в флешмоб «Изоляция» для екатеринбурженки Оксаны Павловой. Всему виной пародия на картину «Старик в кипе» с изображением раввина. Вместе с фотографом Алексеем Середениным Павлова сделал похожий снимок, вот только вместо кипы на голе раввина появилась кастрюля.

Возмущенные подписчики сразу же стали жаловаться на антисемитизм в администрацию соцсети.

- Вы не нашли ничего более похожего на кипу? Это не смешно. Сегодня день катастрофы еврейского народа. А вы так ерничаете. Люди за кипу в газовых камерах гибли. И тут вы с этим безобразием, - написала Ольга Афанасьева.

- Я могу обвинить Вас в антисемитизме, но пока обвиню Вас в глупости. Вчера наш народ скорбел по жертвам холокоста, в то время, как Вы высмеяли наши традиции. Бог Вам судья, Опошлили все, даже такое классный проект, как «изоляция», - добавила Елена Хальперин.

А вот тот самый «раввин» считает, что в их работе ничего обидного нет.

- Разумеется, мы не ставили себе задачу кого-то обидеть или оскорбить. Хотели лишь показать, как можно проводить время в условиях карантина и самоизоляции. Видимо, не все нас поняли, - рассуждает фотограф Середенин.

МНЕНИЕ

Евгений Ройзман, экс-глава гордумы Екатеринбурга, экс-депутат Госдумы РФ:

- Есть вещи, на которые нельзя обижаться. Под эту категорию попадает и эта пародия. Ничего обидного, но день для публикации выбран крайне неудачно. В целом – это всего лишь безвкусица.

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