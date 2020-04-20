Колючий кроха: в Екатеринбурге отправили на карантин африканского ежа, прилетевшего из Таиланда

На днях в Екатеринбург прилетели туристы из Бангкока, которые застряли в Таиланде из-за пандемии коронавируса. Всех уральцев моментально пересадили в автобус и увезли в обсерватор под Заречным.

Но как выяснилось, на борту было и животное – африканский еж, принадлежащий одной из пассажирок. Теперь колючая кроха месяц пробудет под наблюдением врачей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/774275" frameborder="0"></iframe> Африканский ежик на карантине.Видео: пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области

- Сотрудники управления Россельхознадзора провели осмотр африканского ежа, который следовал вместе с пассажиром на борту самолета. Владелица ежа представила все необходимые ветеринарные справки на своего полуторагодовалого питомца, которого она приобрела в Таиланда, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Хозяйка ежика также пробудет на карантине, но лишь до 2 мая.

Сразу после прилета всех пассажиров посадили в автобус и увезли в обсерватор. Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по Свердловской области

Также вы можете прочитать колонку одной из пассажирок рейса Банкок-Екатеринбург и ее первые впечатления из обсерватора.