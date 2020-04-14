2020-04-14T10:18:31+03:00
Общество

Уральская выставка «Иннопром» переходит в онлайн-формат из-за коронавируса

В дистанционном режиме на интернет-площадке пройдут различные сессии от федеральных и региональных спикеров
Мария Трапезникова
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В дистанционном режиме на интернет-площадке пройдут различные сессии от федеральных и региональных спикеровВ дистанционном режиме на интернет-площадке пройдут различные сессии от федеральных и региональных спикеровФото: Алексей БУЛАТОВ
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Летом в Екатеринбурге, с 7 по 10 июля, должна была пройти международная промышленная выставка «Иннопром». Но из-за пандемии коронавируса было принято решение перенести ее на 2021 год. Но это не повод отчаиваться, поэтому организаторы мероприятия решили перевести его в онлайн-формат.

Что это будет? Сама выставка состоится, как и планируется, в следующем году, однако с 15 апреля на интернет-площадке пройдут различные лекции и сессии, которые должны были быть зачитаны этим летом. В режиме реального времени спикеры будут обсуждать актуальные темы и вызовы, которые встали перед промышленностью. В числе экспертов – руководители российских и международных компаний, а также представители органов федеральной и региональной власти.

- «Иннопром» – главная коммуникационная площадка для промышленности, и в сегодняшних условиях она должна начать свою работу прямо сейчас. 10 лет российское и международное бизнес-сообщество приезжали на «Иннопром». Сейчас выставка онлайн придет к каждому, чтобы выполнить свою функцию – объединить профессиональную аудиторию в ситуации необходимой разобщенности, мобилизовать ресурсы самым эффективным образом, будучи вооруженными информацией из первых уст ключевых экспертов-спикеров ИННОПРОМ, – написала на своей странице в Instagram министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

По данным организаторов, спикерами первой сессии станут: заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, директор по персоналу ГК «РОСАТОМ» Татьяна Терентьева, вице-президент по кадровой политике и соцответственности РМК Анна Шабарова, директор по персоналу ПАО «СОЛЛЕРС» Елена Семенова, а также директор по организационному развитию и персоналу ЧТПЗ Оксана Назарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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