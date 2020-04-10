«Мы молодые, нам легко»: многодетная мать из Екатеринбурга бросила бизнес ради помощи пенсионерам во время пандемии коронавируса

Пока свердловчане сидят дома и не могут выйти на улицу из-за самоизоляции, отважные волонтеры помогают местным жителям в бытовых вопросах. Добровольцы ходят в гости к пенсионерам, инвалидам и тем, кто на карантине, принося продукты или лекарства. Бизнесвумен из Екатеринбурга Яна решила бросить работу и тоже встать в ряды волонтеров.

34-летняя Яна Григорьева два года как помогает людям: жертвует деньги больным деткам, участвует в благотворительных акциях. Но все это хобби, помимо волонтерства свердловчанка директор в собственной фирме металлопроката. А также мать четверых детей.

- Когда всех отправили на самоизоляцию, я решила, что не смогу сидеть дома и вообще не хочу терять зря свое время. Поэтому пошла помогать пенсионерам, тем более я понимаю, что мы молодые нам легко, а им пожилым – сложно, - объясняет предпринимательница Яна.

Яна директор в собственной фирмы. Фото: соцсети героя публикации.

К себе в помощники Яна подключила мужа Константина. Он пока тоже остался без работы. Супруг Яны трудится на одном из заводов Екатеринбурга и в начале апреля коллектив распустили на месяц. У семейной пары есть четверо детей, их молодые родители отвезли в деревню к бабушке и дедушке, а сами облачились в костюмы волонтеров.

Бизнес-леди признается, что они с мужем не боятся заразиться коронавирусом, ведь они соблюдают все меры предосторожности. Но Яна говорит, что с Костей ей спокойнее и безопасней ходить по незнакомым адресам.

Яна и Константин ходят к пенсионерам, чтобы купить им продукты. Фото: предоставлено героем публикации.

- У волонтеров предусмотрены все средства защиты. Мы приходим к человеку, но обычно не контактируем с ним. Подходя к двери, на ручке уже видим пакет со списком и деньгами, продукты передаем также. Не говорю уже о средствах индивидуальной защиты, которые мы регулярно меняем, - рассказывает о работе женщина. – Но без мужа мне было бы страшно. Никогда не знаешь, какой человек звонит и просит помощи. Вдруг это мошенник.

После того, как снимут режим самоизоляции, Яна и Константин вернутся к работе, но волонтерство не бросят. Говорят, будут также помогать нуждающимся.

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