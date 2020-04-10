2020-04-10T13:59:29+03:00
Спорт

«Давайте выйдем из карантина в хорошей форме!»: чемпионка мира по бегу – о тренировках в домашних условиях

Даже на самоизоляции легкоатлетка Олеся Красномовец ведет каждый день три занятия по видеосвязи
Олег ГАЛИМОВ
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Олеся Красномовец взяла серебро на Олимпиаде в Афинах в 2004 году в эстафете на 400 метров. Фото: InstagramОлеся Красномовец взяла серебро на Олимпиаде в Афинах в 2004 году в эстафете на 400 метров. Фото: Instagram
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- Режим самоизоляции – не повод для отказа от физнагрузок, - считает серебряная призерка Олимпиады в Афинах, четырехкратная чемпионка мира по бегу в эстафете на 400 метров, легкоатлетка Олеся Красномовец.

Даже находясь в квартире спортсменка продолжает тренироваться и вести занятия у других по видеосвязи. Прославленная екатеринбурженка хвастается своей потрясающей формой в Instagram, а также наглядно показывает, как не заплыть жиром в четырех стенах.

В разговоре с «КП» Красномовец рассказала о простых, но очень эффективных упражнениях.

- Олеся, как вы тренируетесь дома? Есть ли какой-то комплекс упражнений?

- Сейчас разрабатываю тренировки для себя, друзей и учеников. Часто веду прямые эфиры в Instagram. Например, завтра утром будет зарядка, всех приглашаю поучаствовать. А если проспите можно посмотреть в записи.

Какие именно упражнения порекомендуете?

- Первый совет – расписать свой день. Начинаем с зарядки в 7-8 утра. Делайте комплекс на 15 минут: планка, отжимания, приседания. Количество раз зависит от вашей формы. Начинайте с пяти, а потом постепенно увеличивайте.

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В своем блоге Олеся Красномовец показывает различные комплексы упражнений
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- А днем?

После обеда упражнения должны быть более функциональные: прыжки, упор присев – упор лежа, лягушка, выпады. И конечно же упражнения на пресс.

- Как быть тем, кто скучает по пробежкам?

- Можно заменить бег на кардио. Да, это возможно и дома. Например, упражнение педаляж – безударная нагрузка, а движение будто бежишь или крутишь педали. Делайте ускорение на 30 секунд, а затем 10 секунд отдыха. И таких повторений 8-10 раз. Поверьте мне это огнище! Также используйте для поддержания формы бег с высоким подниманием бедра на месте и бег в упоре. Я на днях сделала такой сет по 12 повторений – умоталась на весь день.

Всех призываю побольше двигаться, даже если нельзя выходить на улицу. Давайте выйдем из карантина в хорошей форме!

lesia_krasnomovetslesia_krasnomovets
Призерка Олимпиады показывает, как тренироваться в домашних условиях
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- А до личных рекордов на самоизоляции у вас дело доходило?

- Вы как почувствовали! Вчера мои Apple Watch выдали уведомление, что мне стоит восстановить силы и отдохнуть. Я все круги активности закрыли по три раза. Получается, сожгла 1800 килокалорий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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