«Живыми мы не сдадимся»: многодетная мать рассказала, почему сбежала в лес от коронавируса

Новость о том, что на Урале многодетная семья сбежала от коронавируса в лес, наделала много шума. Еще бы, ведь семейная пара из свердловского поселка Красногвардейский больше суток провела в лесу. «Комсомолке» удалось поговорить 30-летней Марией – той самой мамой троих детей. Она рассказала, почему им пришлось уйти в лес, в каком состоянии сейчас дети, а также о том, как им удалось выжить в условиях уральской тайги.

ТРИ ГОДА ГОТОВИЛСЯ К ПОБЕГУ ИЗ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Андрей и Мария женаты уже девять лет. В браке у них родилось трое детей – два мальчика и девочка. Младшему сыну 9 апреля исполнилось четыре года, среднему мальчику – восемь, а девочке девять.

Раньше Мария не замечала странностей за своим мужем, но около трех лет назад он начал вынашивать идею оставить цивилизацию, а когда в мире началась вспышка пандемии коронавируса, у Андрея это превратилось в навязчивую идею.

- Муж очень много смотрел новостей о коронавирусе на YouTube. Телевизора у нас нет уже шесть лет, муж запретил. У него была мания преследования. Вообще он готовился к побегу из цивилизации последние три года, но в итоге сделал это все за пару дней. Перед тем, как уйти в лес, он уничтожил все фотографии, стер все жесткие диски, даже хотел сжечь все наши документы, но я успела их спрятать в надежное место.

Мария рассказывает, что ослушаться мужа она не могла. Во-первых, он заставил ее пойти с ним в лес путем угроз, обещая убить, если она откажется. Во-вторых, Андрей взял с собой в лес детей. Отец буквально зомбировал детские умы своими навязчивыми идеями.

УТОПИЛ ТЕЛЕФОНЫ, ЧТОБЫ НЕ СМОГЛИ ВЕРНУТЬСЯ

- У нас были продукты питания, газовая гарелка и баллоны для нее, походная плитка, лекарства: бинты, йод, перекись, жара и болеутоляющие таблетки. Еще было очень много одежды для детей, я старалась постоянно переодевать им носки, грела их у себя под мышками, потому что в лесу было холодно.

Мария взяла с собой два телефона, но муж решил отобрать их у нее и утопить в болоте. Глава семейства сделал это, чтобы Мария не могла позвонить и вызвать помощь. По ее словам, Андрей вообще не планировал возвращаться.

В лес семья отправилась 5 апреля, примерно в час дня. Мария не может точно сказать, сколько километров им пришлось пройти, прежде чем они остановились на ночлег.

- Сначала на мне были берцы, но потом, когда я пересекла пару болотистых мест, пришлось надеть «болотники». А еще все время старалась согревать малышей. Ту куртку, что видно на фото, я надела только в конце – уже когда мы вышли из леса. До этого я надевала ее на детей, чтобы они согрелись.

Чтобы дети не замерзли, женщина отдала им свою куртку. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Палатки у семьи не было и чтобы не замерзнуть ночевать им пришлось у костра.

ВСТРЕТИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИХ, НО СТАЛИ ОТ НИХ УБЕГАТЬ

На следующий день Андрей понял, что они заблудились.

- Тогда у него началась паника. Он взял в руки нож и заявил: "Живьем мы никому не сдадимся". Я начала его успокаивать, детям на ухо сказала: не переживайте, мы выйдем, идите за мной. Андрей взял младшего ребенка и нес его на руках. А потом – когда мы уже начали выходить, он с ребенком убежал вперед. А я осталась с детьми, мы с ними несли все эти рюкзаки, перетаскивали их через грязь и ручьи.

Мария рассказала, что она, в отличие от мужа, хорошо ориентируется в лесу. Этому ее научил отец.

Когда они шли по дороге, то навстречу им попались полицейские и лесники. Как рассказывали в свердловском ГУ МВД, к тому моменту сестра Андрея обратилась в полицию. Женщина сказала, что ее родственник ушел в лес вместе с семьей и уже больше суток не выходит не связь. На поиски отправился начальник отдела полиции поселка Буланаш Александр Малыгин вместе с участковым и лесниками.

Но, к удивлению поисковиков, семья начала от них убегать.

- Просто я испугалась, что у меня заберут детей, запаниковала, вот и начали от них убегать, - объясняет Мария.

«С ДЕТЬМИ ВСЕ НОРМАЛЬНО»

Сейчас все трое детишек находятся в детском реабилитационном центре.

- С детьми сейчас все нормально. Я постоянно звоню, спрашиваю. Сегодня у младшего сынули был день рождения, а я даже не могу к нему приехать. Когда я приехала к ним в реабилитационный центр, то мне даже не дали к ним подойти, даже не разрешили передать им вещи, хотя они были новые – только из магазина, продукты тоже не взяли, - вздыхает Мария.

Сейчас женщина уехала к родителям в другой город. Пока дети находятся безопасности, она собирается заняться оформлением документов для развода. Возвращаться в поселок она боится. Женщина уверяет, что это опасно для ее жизни.