2020-04-09T15:52:10+03:00
Общество

«Спали на ветках под открытым небом: на Урале многодетная семья сбежала в лес, чтобы защититься от коронавируса

О безумном поступке родителей в полицию сообщила сестра главы семьи
Олег ГАЛИМОВ
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Глава семьи сообщил, что он вместе с семьей ушли в лес, с целью спастись от коронавируса Covid-19. Семья взяла с собой набор продуктов, сотовый телефон и собирались периодически возвращаться в поселок за продуктами. Фото: ГУ МВД по Свердловской областиГлава семьи сообщил, что он вместе с семьей ушли в лес, с целью спастись от коронавируса Covid-19. Семья взяла с собой набор продуктов, сотовый телефон и собирались периодически возвращаться в поселок за продуктами. Фото: ГУ МВД по Свердловской области
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В Артемовском многодетная семья сбежала жить в лес, чтобы защититься от коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

6 апреля в местный отдел полиции поступил тревожный звонок от жительницы поселка Буланаш. Женщина заявила, что ее брат с женой и тремя детьми 10, 8 и 4 лет ушел в лес и не вернулся. На поиски сразу же выехал глава ОП № 25 подполковник Малыгин, совместно с участковыми и сотрудниками по делам несовершеннолетних выехали.

Многодетную семью удалось быстро найти благодаря лесничим.

- Глава семьи сообщил, что он вместе с семьей ушли в лес, с целью спастись от коронавируса Covid-19. Семья взяла с собой набор продуктов, сотовый телефон и собирались периодически возвращаться в поселок за продуктами. Семья в течение суток находилась в лесу, дети спали на ветках под открытым небом, питались продуктами, которые они взяли с собой, - отмечают в свердловском главке.

Полицейские доставили семью в участок, где детей осмотрели врачи. У одного ребенка нашли клеща. Детей забрали в центр социальной помощи, при этом ранее семья на учете не состояла.

Родителей привлекли к ответственности по статье за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по защите детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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