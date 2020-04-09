«Спали на ветках под открытым небом: на Урале многодетная семья сбежала в лес, чтобы защититься от коронавируса

В Артемовском многодетная семья сбежала жить в лес, чтобы защититься от коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

6 апреля в местный отдел полиции поступил тревожный звонок от жительницы поселка Буланаш. Женщина заявила, что ее брат с женой и тремя детьми 10, 8 и 4 лет ушел в лес и не вернулся. На поиски сразу же выехал глава ОП № 25 подполковник Малыгин, совместно с участковыми и сотрудниками по делам несовершеннолетних выехали.

Многодетную семью удалось быстро найти благодаря лесничим.

- Глава семьи сообщил, что он вместе с семьей ушли в лес, с целью спастись от коронавируса Covid-19. Семья взяла с собой набор продуктов, сотовый телефон и собирались периодически возвращаться в поселок за продуктами. Семья в течение суток находилась в лесу, дети спали на ветках под открытым небом, питались продуктами, которые они взяли с собой, - отмечают в свердловском главке.

Полицейские доставили семью в участок, где детей осмотрели врачи. У одного ребенка нашли клеща. Детей забрали в центр социальной помощи, при этом ранее семья на учете не состояла.

Родителей привлекли к ответственности по статье за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по защите детей.