2020-04-09T10:47:51+03:00
Здоровье

Даже за руль сесть не дали»: новость о раритетном ГАЗе, переданном врачу в уральской глубинке, оказалась фейком

Владимир Тельнов рассказал, что с машиной его просто попросили сфотографироваться
Олег ГАЛИМОВ
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По словам врача, его просто сфотографировали для пресс-релиза. Но на машине он не ездил. Фото: пресс-служба ЦГБ СысертиПо словам врача, его просто сфотографировали для пресс-релиза. Но на машине он не ездил. Фото: пресс-служба ЦГБ Сысерти
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Накануне в центральной городской больнице Сысерти (город в 60 километрах от Екатеринбурга) поделились необычной новостью. Мол, житель села Патруши передал медикам местного отделения врачебной практики свой автомобиль.

Не на совсем, а на время пока бушует эпидемия коронавируса и врачи работают в авральном режиме. И не просто автомобиль, а раритетный санитарный автомобиль марки ЗИМ (ГАЗ-12Б) 1959 года в отличном состоянии!

- На таком автомобиле мечтают прокатиться многие, а выпала такая возможность медикам в Сысерском районе, - гордо заявили в официальной группе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Свердловской области «Вконтакте».

ГАЗ-12 выпускали до конца 50-х годов прошлого века. Фото: пресс-служба ЦГБ Сысерти

ГАЗ-12 выпускали до конца 50-х годов прошлого века. Фото: пресс-служба ЦГБ Сысерти

Достался этот красавец якобы врачу отделения общей практики 60-летнему Владимиру Тельнову. Только есть одно «но» - сам врач о таких щедростях узнал из новостей.

- Да что вы! Неужели кто-то мог поверить, что такое возможно в нашем селе?! Меня просто попросили сфотографироваться рядом с машиной и все, - объясняет Владимир Леонидович «КП»-Екатеринбург. - С нее только пылинки сдувать можно, а не кататься по нашим дорогам. Насколько мне известно, автомобиль стоит 14 миллионов рублей и его готовят к продаже.

- Что и прокатиться вам даже не дали?

- Да куда уж там! Даже за рулем посидеть не дали. Но у нас с передвижением проблем нет. Для объездов пациентов местная администрация выделяет нам автомобили: «Рено Логан» или «Дастер».

Сам Владимир Тельнов родом из Екатеринбурга. А в отделении общей практики в селе Патруши он работает уже 35 лет - туда его направили по распределению после окончания медицинского института. Помимо него здесь трудятся еще четверо медиков: врач, две медсестры и санитарка.

В областном минздраве сразу же открестились от пресс-релиза за авторством сотрудницы больницы Сысерти и назвали ее работу «самодеятельностью». В самой больнице тоже были немногословны:

- Знаете, все участники этой истории уже устали от такого внимания прессы. Поэтому пока мы воздержимся от комментариев, - сухо ответили в пресс-службе Сысерсткой ЦГБ. – Но могу с уверенностью сказать, что в машине врач сидел, и до пациентов его подвезли. Все разъяснения дадим позже.

Фото: пресс-служба ЦГБ Сысерти

Фото: пресс-служба ЦГБ Сысерти

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Андрей ЗИМИН, специалист по экспозиции музейного комплекса УГМК: - Безусловно, ГАЗ-12 – это очень редкий в наше время автомобиль. Он выпускался до конца 50-ых, в основном служил личным транспортом для чиновников. Но в те годы машин в принципе было немного. А привычных для нас сейчас микроавтобусов скорой не было, поэтому ГАЗ использовался, в том числе и для этих целей. О стоимости той или иной раритетной модели можно судить лишь по ее оригинальности, насколько все соответствует: обивка салона, цвет, двигатель, проводка и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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