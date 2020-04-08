2020-04-08T14:30:23+03:00
Здоровье

В Сысерти скорая пересела на раритетный ГАЗ

Машина принадлежит жителю села Патруши, он на время предоставил ее в пользование местному отделению общей врачебной практики
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Врач Владимир Тельнов воспользовался автомобилем, чтобы навестить на дому пациентов, находящихся на самоизоляции после заграничной поездки, и взять у них анализы на CОVID-19. Фото: пресс-служба Сысертской ГКБ.Врач Владимир Тельнов воспользовался автомобилем, чтобы навестить на дому пациентов, находящихся на самоизоляции после заграничной поездки, и взять у них анализы на CОVID-19. Фото: пресс-служба Сысертской ГКБ.
Изменить размер текста:

Житель села Патруши передал врачам местного отделения общей врачебной практики раритетный ГАЗ-12Б 1959 года выпуска. Несмотря на то, что машине уже 60 лет, отечественная легковушка в отличном состоянии и пригодится на период пандемии коронавируса.

Автомобиль покрасили под стиль скорой помощи советских времен. Фото: пресс-служба Сысертской ГКБ.

Автомобиль покрасили под стиль скорой помощи советских времен. Фото: пресс-служба Сысертской ГКБ.

- Врач Владимир Тельнов воспользовался автомобилем, чтобы навестить на дому пациентов, находящихся на самоизоляции после заграничной поездки, и взять у них анализы на CОVID-19, - отметили в пресс-службе Сысертской ЦГКБ.

Фото: пресс-служба Сысертской ГКБ

Фото: пресс-служба Сысертской ГКБ

ОФИЦИАЛЬНО

В России зафиксировано 8 672 случая коронавируса. Погибших – 63, выздоровевших – 580. В Свердловской области заболели 56 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус на Урале»

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Как сохранить здоровое тело на «карантине»?
Коронавирус обеспечил «домашний арест» огромному количеству жителей планеты. И напомнил про базовые потребности человечества: еда, лекарства, средства гигиены. Получилось, что многие оказались на дистанционном взаимодействии с миром
Новости 24
На Урале за нарушение карантина приставы прикрыли булочную, киоски и ломбарды
В Екатеринбурге поймали подростков, нарушивших карантин и пьющих алкоголь
Ждем подорожания: россияне закупают тушенку и крупы
Прокуратура разбирается, почему у строящейся школы в Екатеринбурге рухнули этажи
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
Увезли с переломом пятки: во время обрушения школы в Екатеринбурге пострадали рабочие
В Екатеринбурге экс-начальник судебных приставов отправился в тюрьму за кражу 12 миллионов
Выехавшие в деревни и на дачи горожане создали повышенный спрос на спутниковое телевидение
Свердловские власти окажут поддержку для сохранения рабочих мест: какие отрасли вошли в перечень
ЕВРАЗ НТМК получил пять патентов на изобретения с начала 2020 года
Где сдать текст на коронавирус в Екатеринбурге: есть важное ограничение
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли более чем в полтора раза за три месяца 2020 года
Для курьеров и кассиров: екатеринбуржцы создали щитки-экраны для лица, чтобы защититься от коронавируса
ВТБ: россияне на треть сократили свои траты в период самоизоляции
Беспилотные автомобили через несколько лет заполнят российские дороги
ПСБ перенесет дату платежа по кредитам
На Урале оштрафовали еще двух человек, распространявших фейки о коронавирусе
Закупят костюмы и аппараты ИВЛ: свердловский бизнес направил семь миллионов на борьбу с коронавирусом
Теперь грозит штраф до 30 миллионов и тюрьма: таможенники Кольцово поймали пассажира на контрабанде валюты