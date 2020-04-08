В Сысерти скорая пересела на раритетный ГАЗ

Житель села Патруши передал врачам местного отделения общей врачебной практики раритетный ГАЗ-12Б 1959 года выпуска. Несмотря на то, что машине уже 60 лет, отечественная легковушка в отличном состоянии и пригодится на период пандемии коронавируса.

Автомобиль покрасили под стиль скорой помощи советских времен. Фото: пресс-служба Сысертской ГКБ.

- Врач Владимир Тельнов воспользовался автомобилем, чтобы навестить на дому пациентов, находящихся на самоизоляции после заграничной поездки, и взять у них анализы на CОVID-19, - отметили в пресс-службе Сысертской ЦГКБ.

Фото: пресс-служба Сысертской ГКБ

ОФИЦИАЛЬНО

В России зафиксировано 8 672 случая коронавируса. Погибших – 63, выздоровевших – 580. В Свердловской области заболели 56 человек.