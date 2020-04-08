«Делаем одно задание по полчаса, а потом бегаем к соседке, чтобы отправить»: многодетная семья из Красноуфимска пожаловались на домашнее обучение

Сначала недели у школьников начался учебный процесс, и не смотря на режим самоизоляции уроки никто не отменял. С 6 марта дети перешли на домашнее обучение, но пока система не до конца отлажена, поэтому родители и ученики сталкиваются со многими проблемами. Вот, например, в непростой ситуации оказалась многодетная семья Аринушкиных из села Александровское под Красноуфимском.

У Светланы трое малышей ходят в школу. Старшая дочка в шестом, сын в четвертом и еще один сын в первом классе. Купить сейчас компьютер или планшет у них возможности нет, но учиться нужно. Учителя присылают задания по меседжеру, а в ответ нужно отправлять фотографию сделанной работы.

- У нас в семье только один смартфон, у меня. Но и то камера не работает. Сейчас на уроки тратим по полчаса на каждое задание, а потом бежим к соседке, чтобы сфотографировать и отправить учителю. Это кошмар конечно, - рассказывает мать восьмерых детей Светлана.

У семьи нет ни компьютера, ни планшета.Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школе, где учатся младшие Аринушкины, о проблеме знают. Женщина заявляют, что перед окончанием каникул родителей школьников спрашивали, как у тех обстоят дела с техникой. Светлана сказала, что у них есть только смартфон и то не рабочий.

Помимо школьников у Светланы есть еще два ребенка, которые посещают детский сад. Они тоже сидят дома, но воспитатели занимаются с ними по видео связи. Опять же из-за неисправного телефона, малыши пропускают работу с логопедом и психологом.

Еще год назад Аринушкины остались без дома после пожара. Осенью большое семейство переехали в новое жилище.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мы попытались дозвониться до директора школы, куда ходят дети Аринушкиных. Но никто трубку не поднял.

На прошлой неделе Губернатор Свердловской области сообщил, что регион поможет семьям, у которых нет возможности для домашнего обучения. КП-Екатеринбург запросили комментарий у министерства образования.