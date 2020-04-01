Коронавирус в Израиле, последние новости на 1 апреля 2020: нарушителей карантина отслеживают по телефону

Эпидемиологическая обстановка в Израиле продолжает ухудшаться. Только за последние сутки в стране было зафиксировано 760 новых случаев коронавируса, а общее число заболевших достигло 5591.

- За минувшие сутки умерли четыре заболевших, общее число умерших составило 21, - сообщает министерство здравоохранения страны.

Бывший преподаватель факультета журналистики УрФУ профессор Дмитрий Стровский четыре года назад переехал жить в Израиль. Недавно у него завершился 14-дневный карантин после возвращения из Чехии.

- 10 марта я должен был читать лекцию в Высшей школе экономики в Праге, но из-за пандемии вуз был закрыт. Лекционный курс пришлось дочитывать уже по Skype, сидя в номере гостиницы. Вернулся в Израиль на одном из последних международных рейсов. Через пару дней мне позвонили из полиции и вежливо попросили заполнить специальную форму на сайте Минздрава, что я и сделал. Две недели я не покидал квартиру, следил за новостями. Ситуация в стране, мягко говоря, не вызывает оптимизма. Многие политики почему-то говорят, что мы не идем по сценарию Италии или Испании, создав для своих граждан лучшие условия защиты от коронавируса. Я не врач, но учитывая новые цифры по количеству инфицированных и уже умерших, легко понять, что обстановка пока не очень прогнозируемая, - рассказывает Дмитрий Стровский.

НАРУШИЛ КАРАНТИН – ШТРАФ $1500

Как мы уже рассказывали ранее, сейчас в Израиле можно выйти на улицу лишь за продуктами или лекарствами. Нельзя собираться в группы более двух человек, отменены молитвы в синагогах, что является для страны совсем из ряда выходящим делом, закрыты все школы и университеты. В прежнем режиме работают только экстренные службы. Заметно поредело движение на дорогах.

Пустые улицы пригорода Тель-Авива. Фото: читатели «КП»

Для тех, кто недавно вернулся из-за границы и нарушил условия карантина, предусмотрены штрафы, вплоть до пяти тысяч шекелей (порядка 1500 долларов США – прим.ред.). Оштрафованы уже многие десятки людей. На разные суммы, но очень бьющие по личному кошельку.

- В Израиле у властей появилась возможность отслеживать перемещение человека посредством его «мобильника». Специальный сигнал ловит каждого и дает понять службам безопасности, где он сейчас находится, покидал ли свое жилье во время карантина, - отмечает Дмитрий Стровский. – По всем СМИ сообщали о первом в стране человеке, который нарушил карантин. Разумеется, его имя не называлось, но известно, что его оштрафовали на пять тысяч шекелей. Благодаря современным технологиям, можно отследить, не встречался ли тот или иной человек с носителями коронавируса. Считаю, что все это оправданные меры в условиях пандемии.