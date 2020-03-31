Коронавирус в Израиле, последние новости на 31 марта 2020: «Три недели взаперти»

31 Март 2020 2020-03-31T13:23:44+03:00

Как рассказали «Комсомолке» местные жители, условия карантина длятся уже почти три недели, однако официально власти объявили об этом лишь 16 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

По последним данным от министерства здравоохранения Израиля: за сутки число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло на 484 человека и достигло 4831

Изменить размер текста: A A

В Израиле по последним новостям за сутки число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло на 484 человека и достигло 4831. За последние 24 часа скончались два человека, сообщает министерство здравоохранения страны.

- 83 человека в тяжелом состоянии. При этом 163 человека выздоровели, 17 скончались, - сообщается в утренней сводке новостей местных властей.

По свежим данным в Израиле 573 заболевших госпитализированы, 2580 проходят лечение дома, еще 619 человек находятся под наблюдением врачей в специальных гостиницах.

Как рассказали «Комсомолке» местные жители, условия карантина длятся уже почти три недели, однако официально власти объявили об этом лишь 16 марта.

- Работаем из дома и нянчимся с детьми, - рассказывает жительница пригорода Тель-Авива Гульнара Стройкина. – Уже три недели как закрыты школы и садики. Можно выходить гулять с собакой, дойти до супермаркета или аптеки. В прежнем режиме работают только экстренные службы. Передвигаться на личном автомобиле пока еще можно, но не более двух человек в салоне одновременно.

ИСТОЧНИК KP.RU