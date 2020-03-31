2020-03-31T13:23:44+03:00
Общество

Коронавирус в Израиле, последние новости на 31 марта 2020: «Три недели взаперти»

По последним данным от министерства здравоохранения Израиля: за сутки число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло на 484 человека и достигло 4831
Олег ГАЛИМОВ
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Как рассказали «Комсомолке» местные жители, условия карантина длятся уже почти три недели, однако официально власти объявили об этом лишь 16 мартаКак рассказали «Комсомолке» местные жители, условия карантина длятся уже почти три недели, однако официально власти объявили об этом лишь 16 мартаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Израиле по последним новостям за сутки число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло на 484 человека и достигло 4831. За последние 24 часа скончались два человека, сообщает министерство здравоохранения страны.

- 83 человека в тяжелом состоянии. При этом 163 человека выздоровели, 17 скончались, - сообщается в утренней сводке новостей местных властей.

По свежим данным в Израиле 573 заболевших госпитализированы, 2580 проходят лечение дома, еще 619 человек находятся под наблюдением врачей в специальных гостиницах.

Как рассказали «Комсомолке» местные жители, условия карантина длятся уже почти три недели, однако официально власти объявили об этом лишь 16 марта.

- Работаем из дома и нянчимся с детьми, - рассказывает жительница пригорода Тель-Авива Гульнара Стройкина. – Уже три недели как закрыты школы и садики. Можно выходить гулять с собакой, дойти до супермаркета или аптеки. В прежнем режиме работают только экстренные службы. Передвигаться на личном автомобиле пока еще можно, но не более двух человек в салоне одновременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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