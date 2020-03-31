Режим работы банков в Екатеринбурге в период самоизоляции: как и что будет работать

Недавно президент объявил эту неделю нерабочей из-за пандемии коронавируса. 30 марта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о самоизоляции всех жителей региона. Рассказываем, как будут работать в Екатеринбурге отделения банков с 30 марта по 3 апреля.

Многие банки Екатеринбурга решили функционировать в прежнем режиме, либо сократить рабочий день. Однако попросили клиентов как можно меньше посещать отделения и обращаться только по тем вопросам, которые не возможно решить в онлайн-режиме. Как раньше работают банкоматы и в любое время у вас есть доступ к своим наличным.

- В УБРиР был создан оперативный штаб и согласован план по профилактике коронавирусной инфекции. Часть сотрудников, не связанная с обслуживанием клиентов, переведена на дистанционный режим работы. Банк регулярно приобретет сотрудникам антисептики для обработки рук и медицинские маски, - рассказали в пресс-службе банка УБРиР.

Банкоматы также работают в прежнем режиме.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Таким же путем пошли и их коллеги из Открытия банка. У них всего три офиса в Екатеринбурге, но те готовы принимать клиентов только по неотложным делам.

Адреса банков в Екатеринбурге в период самоизоляции:

Сбербанк: c 09:00 до 19:00, открыты все офисы (117 филиалов)

«Открытие»: с 9:00 до 19:00, работает по трем адресам: ул. Белинского, дом 12, пр. Орджоникидзе, 17а, Горького, д. 45.

«Альфабанк»: с 9:00 до 20:00, открыты все офисы (14 филиалов),

Газпромбанк: с 9:00 до 19:00, открыты все офисы (11 филиалов),

СКБ-Банк: c 10:00 до 19:00, открыты все офисы (27 филиалы),

ДелоБанк: с 10:00 до 19:00, открыты все офисы (27 филиалов),

ВТБ: c 09:00 до 20:00, открыты все офисы (25 филиалов),

ОТП Банк: с 09:00 до 20:00, открыты все офисы (3 филиала),

Нейва: с 09:00 до 19:00, открыты все офисы (7 филиалов),

Райффайзенбанк: с 10:00 до 19:00, открыты все офисы (3 филиалы),

Россельхозбанк: c 09:00 до 19:30, открыты все офисы (7 филиалы),

Ренессанс Кредит: c 09:00 до 19:00, открыты все офисы (3 филиала),

Восточный экспресс банк: c 09:00 до 20:00, открыты все офисы (6 филиалов),

Банк Уралсиб: c 09:00 до 19:00, открыты все офисы (5 филиалов),

УБРиР: c 09:00 до 16:00, открыты офисы на: ул. Шварца, 20/2, ул. Малышева, 53, Ул. Крауля, 44, Ул. Луначарского, 91, ул. Кузнецова, 2, ул. Вильгельма де Геннина, д.40.

АК Барс банк: c 10:00 до 18:00, открыты все офисы (3 филиала),

ВУЗ-банк: 09:00 до 20:00, открыты все офисы (14 филиала),