2020-03-27T07:50:57+03:00
Здоровье

Уральским детям с шизофренией и ДЦП бесплатно вылечат зубы

Перед тем, как дети садятся в кресло дантиста, дети проходят специальную подготовку
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Зубкинс Фемили лечит особенных деток.Стоматология ДГКБ №11 и Фонд Улыбка добра проводят благотворительную акцию: за год будут пролечены зубы 12-ти ребятам с особенностями развития. Все они воспитываются в реабилитационном центре Екатеринбурга.

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Стоматология для всей семьи «Зубкинs Family» при ДГКБ №11 решила поучаствовать в благотворительной акции фонда «Улыбка детства». За год стоматологи вылечат зубки 12-ти детям с особенностями развития.

Для этого стоматолог Екатерина Сергиенко прошла специальное обучение. К тому же перед тем, как дети садятся в кресло дантиста, они проходят специальную подготовку: смотрят документальный фильм как проходит лечение, им показывают стоматологические инструменты. Это очень помогает и облегчает процесс.

Стоматологи «Зубкинs Family» находят индивидуальный подход к каждому своему пациенту.

Отметим, что Фонд решил обратиться за этой услугой в платную клинику, чтобы обеспечить деткам максимально индивидуальный подход, бережное отношение, чтобы времени уделили им столько - сколько потребует ситуация. Все это смогли обеспечить в нашей «Зубкинs Family».

Справка:

Стоматология «Зубкинs Family» ДГКБ №11- это стоматология для всей семьи. Здесь нравится лечиться и взрослым и детям!

Сегодня в стоматологии «Зубкинs Family» представлены следующие направления:

- Терапевтическая стоматология (лечение осложненного и неосложненного кариеса)

- Ортопедическая стоматология (протезирование зубов с применением современных материалов)

- Рентген диагностика

- Профилактические процедуры (ультразвуковая чистка, полировка зубов, покрытие фторлаком)

Записывайтесь на прием к стоматологам «Зубкинs Family» по тел. +7 (343) 216-44-44

И улыбайтесь на здоровье!

ИСТОЧНИК KP.RU

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