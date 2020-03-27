Уральским детям с шизофренией и ДЦП бесплатно вылечат зубы
Зубкинс Фемили лечит особенных деток.Стоматология ДГКБ №11 и Фонд Улыбка добра проводят благотворительную акцию: за год будут пролечены зубы 12-ти ребятам с особенностями развития. Все они воспитываются в реабилитационном центре Екатеринбурга.
Стоматология для всей семьи «Зубкинs Family» при ДГКБ №11 решила поучаствовать в благотворительной акции фонда «Улыбка детства». За год стоматологи вылечат зубки 12-ти детям с особенностями развития.
Для этого стоматолог Екатерина Сергиенко прошла специальное обучение. К тому же перед тем, как дети садятся в кресло дантиста, они проходят специальную подготовку: смотрят документальный фильм как проходит лечение, им показывают стоматологические инструменты. Это очень помогает и облегчает процесс.
Стоматологи «Зубкинs Family» находят индивидуальный подход к каждому своему пациенту.
Отметим, что Фонд решил обратиться за этой услугой в платную клинику, чтобы обеспечить деткам максимально индивидуальный подход, бережное отношение, чтобы времени уделили им столько - сколько потребует ситуация. Все это смогли обеспечить в нашей «Зубкинs Family».
Справка:
Стоматология «Зубкинs Family» ДГКБ №11- это стоматология для всей семьи. Здесь нравится лечиться и взрослым и детям!
Сегодня в стоматологии «Зубкинs Family» представлены следующие направления:
- Терапевтическая стоматология (лечение осложненного и неосложненного кариеса)
- Ортопедическая стоматология (протезирование зубов с применением современных материалов)
- Рентген диагностика
- Профилактические процедуры (ультразвуковая чистка, полировка зубов, покрытие фторлаком)
Записывайтесь на прием к стоматологам «Зубкинs Family» по тел. +7 (343) 216-44-44
И улыбайтесь на здоровье!
ИСТОЧНИК KP.RU