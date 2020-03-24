Специалисты АО «Екатеринбурггаз» обеспечивают надежное газоснабжение города

В АО «Екатеринбурггаз» начали поступать запросы обеспокоенных граждан с просьбой приостановить работу. Полностью остановить работу служб, обеспечивающих безопасность на газифицированных объектах, невозможно. Подразделения, отвечающие за бесперебойное газоснабжение и должное функционирование коммунальной инфраструктуры, должны трудиться, иначе жители могут лишиться тепла и газа, вырастет аварийность на газовых сетях, что недопустимо.

Руководство предприятия внимательно следит за ситуацией, и принимает все необходимые меры по обеспечению безопасности абонентов и сотрудников. Сотрудники АО "Екатеринбурггаз" каждое утро проходят проверку в кабинете медицинского работника (с измерением температуры), обеспечены средствами гигиены.

Согласно приказу АО «Екатеринбурггаз», персонал обеспечен антисептическими средствами, создан запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников. На предприятии усилена дезинфекция – проводится обработка спецсредствами перил, дверных ручек и других общедоступных поверхностей. Работники не направляются в командировки. Работники, вернувшиеся с зарубежных территорий, где зарегистрированы случаи коронавируса, находятся на самоизоляции. Весь персонал проинформирован о симптомах коронавирусной инфекции, действиях в случае заболевания и мерах личной профилактики.

Ремонтные работы на газопроводах, опрессовки внутридомовых систем, техническое обслуживание газового оборудования в Екатеринбурге проводятся с целью обеспечения надежного функционирования газораспределительной системы. Аварийно-диспетчерская служба АО «Екатеринбурггаз» работает круглосуточно и выезжает на все заявки о запахе газа незамедлительно. Слесари во время техобслуживания газового оборудования ежедневно находят микроутечки в домах и своевременно их устраняют, аварийная газовая служба предотвращает ЧП в режиме «24 на 7». За 2019 год аварийная газовая служба отработала 10 тысяч аварийных заявок, которые несли потенциальную угрозу.

Вместе с тем, временно отменены приемы потребителей газа в офисах компании. Потребителям газа, по вопросам, где это возможно, предлагают воспользоваться дистанционными каналами взаимодействия с компанией.

В случае развития неблагоприятной эпидобстановки производственные планы АО «Екатеринбурггаз» будут пересмотрены.