2020-03-19T12:52:17+03:00
Здоровье

Медицинский центр «Эволайф» обеспечивает профессиональный подход к реабилитации и лечению позвоночника в Екатеринбурге

Инновационными методами лечения клиники пользуются даже профессиональные спортсмены Академии РМК
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«Эволайф» применяет в лечении метод общей криотерапии (-120 градусов). Который посещают даже профессиональные спортсмены Академии единоборств Русской медной компании«Эволайф» применяет в лечении метод общей криотерапии (-120 градусов). Который посещают даже профессиональные спортсмены Академии единоборств Русской медной компании
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Медицинский центр лечения позвоночника и суставов «Эволайф» города Екатеринбурга оснащен новейшим оборудованием европейского производства. Особенность учреждения – комплексный подход к лечению каждого пациента.

Медицинский центр «Эволайф».Лечение позвоночника и суставов |Кинезиотерапия | ЛФК | Современная физиотерапия | Первая криокамера в Екатеринбурге: лечение холодом -120 C

Коллектив имеет большой опыт в сфере реабилитации опорно-двигательного аппарата, использует авторские и классические методики. Врачи регулярно повышают свою квалификацию, изучают европейский опыт лечения. Центр работает по системе Добровольного медицинского страхования (ДМС).

«Эволайф» создает для своих пациентов лучшие условия: стильный интерьер, удобная навигация и логистика и никаких очередей

«Эволайф» создает для своих пациентов лучшие условия: стильный интерьер, удобная навигация и логистика и никаких очередей

На базе медицинского центра «Эволайф» оказывается лечение по следующим программам: «Здоровый позвоночник», «Подвижные суставы», «Укрепление иммунитета», «Реабилитация после родов», Курс лечения психосоматических расстройств, курс профилактики «Здоровье и спорт», курс реабилитации после травм опорно-двигательного аппарата.

Принимает травматолог-ортопед, реабилитолог, физиотерапевт, невролог, диетолог, эндокринолог, вертебролог, мануальный терапевт, рефлексотерапевт. Оказывается помощь при межпозвонковых грыжах, остеохондрозе, сколиозе, протрузиях, ревматоидном артрите и прочих заболеваниях.

Лечебный курс «Здоровая спина» медицинского центра «Эволайф» .Лечебный курс - это сбалансированный и эффективный пакет медицинских процедур, направленный на лечение определенного круга заболеваний. Конечный состав лечебного курса подбирается индивидуально, в зависимости от заболеваний, показаний и противопоказаний к лечебным процедурам. Медицинские процедуры в составе курса стоят дешевле стандартной прайсовой стоимости, а сам курс может разбиваться на этапы для Вашего удобства.

Миссия центра лечения позвоночника и суставов «Эволайф» – поднять на новый уровень качество жизни населения России, используя новейшие достижения и уникальные технологии лечения и реабилитации.

Медицинский центр использует в работе передовые технологии со всего мира

Медицинский центр использует в работе передовые технологии со всего мира

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Контактная информация: г. Екатеринбург, Шейнкмана, 86 (ЖК "Арбатский").

Телефон: 8 (343) 288 56 86

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