Медицинский центр «Эволайф» обеспечивает профессиональный подход к реабилитации и лечению позвоночника в Екатеринбурге

Вирусолог о китайском коронавирусе: «Это лишь учения. Нас ждет новый ВИЧ, который будет передаваться по воздуху»

Новосибирский вирусолог, который боролся против лихорадки Эбола в «Векторе», прогнозирует смертоносную эпидемию