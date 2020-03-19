Свердловчанин погрузился под воду почти на девять минут и стал чемпионом страны по фридайвингу

Уралец стал чемпионом России в соревнованиях по фридайвингу. Александр Максимов установил новый рекорд страны в подводном погружении. Свердловчанин сумел задержать дыхание аж на 8 минут 50 секунд и обогнать своих соперников.

В другой дисциплине – классическое ныряние в ластах, Александр смог войти в тройку призеров. Фото: предоставлено пресс-службой "УГМК"

Александр работает начальником газоспасательной службы энергоцеха АО «Уралэлектромедь». 19 марта мужчина выступал на Чемпионат России имени Натальи Молчановой в Москве. Вместе с другими спортсменами он состязался в статической задержке дыхания, нырянии в длину в моноласте, классических ластах и без них.

– В первый день был мой «коронный» вид соревнования – статическая задержка дыхания. Максимально сконцентрировался на попытке, которая закончилась успешно. Стрелка секундомера остановилась на отметке 8 минут 50 секунд – это новый рекорд России! Свой личный рекорд мне удалось улучшить на 10 секунд, а лучшее российское достижение на 2 секунды. Мой соперник показал результат 8 минут и занял второе место, – рассказал Александр Максимов.

Александр обогнал соперника на 50 секунд. Фото: предоставлено пресс-службой "УГМК"

В другой дисциплине – классическое ныряние в ластах, Александр смог войти в тройку призеров. В двух других видах стал пятым. Благодаря соревнованиям свердловчанин попал в сборную команду России. Скоро он будет участвовать в в Чемпионате Мира по фридайвингу