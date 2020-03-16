2020-03-16T12:18:08+03:00
Происшествия

Уральские полицейские, заставлявшие подростков рыть могилы, отделались небольшими сроками

Трех ребят избивали и угрожали им, заставляя взять на себя кражу, которой они не совершали
Евгений Стоянов
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Вход в отделение полиции №24 Каменска-Уральского, где происходили избиенияВход в отделение полиции №24 Каменска-Уральского, где происходили избиения
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В Каменске-Уральском вынесли приговор трем действующим и одному бывшему полицейским. Их признали виновными в превышении должностных полномочий. Силовики пытались выбить из трех подростков 15, 16 и 17 лет признания в преступлении, которое те не совершали.

- Поначалу они обращались не так уж грубо, но потом стали бить подушкой, в которую положили что-то твердое. Это было сделано для того, чтобы не остались синяки, - рассказывает Иван. – Это продолжалось три дня. У меня опухли ребра, я уже не мог ходить нормально. Потом я обратился к врачу, у меня есть справка. А на четвертый день меня вообще привезли в лес, сказали: «Вот тебе лопата, копай себе могилу». Я не стал. Меня посадили в машину и снова начали бить, - рассказывал один из подростков.

Все произошло в июле 2018 года. Тогда полицейские проверяли информацию о возможной причастности 17-летнего парня к краже телефона и банковской карты.

- Двое оперуполномоченных ОУР ОП №24 МО МВД России «Каменск-Уральский», стажёр по должности оперуполномоченного и начальник указанного отдела полиции, осознавая, что достаточных сведений о совершении кражи подростком не имеется, применяя к данному несовершеннолетнему физическое насилие и специальные средства, а также угрожая ему применением физического насилия, принуждали его к написанию явки с повинной, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Начальник городской полиции активно защищал своих подчиненных, в частности, указывал, что подростки сами были не в ладах с законом

Начальник городской полиции активно защищал своих подчиненных, в частности, указывал, что подростки сами были не в ладах с законом

Кроме того, силовиков не остановило, что среди трех подростков, на которых они пытались «повесить» преступление были и 15-летняя Анна (имя изменено. – Прим. Ред). Ребят «дергали» в полицию на протяжении четырех дней.

- Она приходила с этих допросов домой и просто падала, - рассказывала «КП» бабушка 15-летней Ани. – Она потом неделю у меня шарахалась от каждой машины. Они же их забирали не на служебных машинах.

Кроме того, 15-летняя Анна рассказывала, что полицейский Алексей Возчиков задавал ей непристойные вопросы:

- Спрашивал: а у тебя было или нет? Поджидал меня на машине и постоянно мне бибикал. Еще Алексей мне говорил, что когда мне исполнится 16 лет, то посадит меня за «наркоту», - вспоминает Анна.

В СКР уточнили, что насилие к подросткам применялось как в здании полиции, так и в местном лесопарке. Там, в частности, одного из парней полицейские обещали убить.

В результате 17-летний парень, испугавшись, написал на себя явку с повинной. Как уточнили в СК, впоследствии выяснилось, что он не имел никакого отношения к этой краже.

Расследование длилось достаточно долго. Следствием СКР допрошено более 20 свидетелей, назначены и проведены необходимые судебные экспертизы.

Все четверо полицейских не признавали свою вину, но Синарский районный суд Каменск-Уральского признал силовиков виновными. В итоге полицейские получили сроки от 3-х до 4-х лет колонии общего режима.

Вот как эту ситуацию прокомментировал глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

- Руководитель подразделения, личный состав которого, как и он сам, обвинялись в вышеперечисленных преступлениях, уволен из системы МВД. Что касается троих оперуполномоченных – по ним руководством регионального полицейского главка необходимые в таких случаях меры реагирования будут приняты после вступления приговора суда в законную силу. Всего же за данное вопиющее происшествие к различным видам дисциплинарной ответственности, в соответствии с приказом начальника ГУ МВД области, по итогам проведённой служебной проверки привлечено 8 должностных лиц территориального ОВД, - отметил полковник Горелых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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