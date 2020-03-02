Как врачи свердловчан к ЗОЖ приучают

Нужно ли соблюдать строгую диету, как приучить школьника к правильному питанию - об этом и многом другом в эфире радио «КП-Екатеринбург» на 92,3FM рассказали проректор Уральского государственного медицинского университета Владимир Базарный и доцент УГМУ Елена Ануфриева.

ЗОЖ С ПЕЛЕНОК

Уральский государственный медицинский университет уже несколько лет готовит специалистов, которые не только помогают людям справляться с их недугами, но и знают, как сохранить здоровье своих пациентов. Прививать здоровые привычки эксперты рекомендуют с самого детства. В понятие ЗОЖ входит сбалансированное питание, здоровый сон, физическая активность, психологическое здоровье и отсутствие вредных привычек.

- Здоровье человека закладывается в первые тысячу дней его жизни: в девять месяцев внутриутробного развития и последующие два года, - рассказывает проректор Уральского государственного медицинского университета Владимир Базарный. – В нашем университете существует педиатрический факультет, который готовит специалистов, сопровождающих маму и ребенка в течение этих тысячи дней. Сначала малыша наблюдает врач раз в месяц. Когда он становится взрослым, ответственность за его здоровье перекладывается на самого человека. Эксперты Всемирной организации здравоохранения доказали, что более 50 процентов среди всех факторов, которые оказывают влияние на состояние человека – это здоровый образ жизни.

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ

Сейчас Министерство образования работает совместно с медиками, контролируя питание школьников.

- Иногда ребенок пропускает завтрак, а если он еще и в школе не получает горячее питание, то возникает длительный перерыв, который негативно сказывается на его здоровье, - уточняет доцент УГМУ Елена Ануфриева. - Поэтому родители должны позаботиться, чтобы ребенок не был голодным. Иначе это грозит заболеванием желудочно-кишечного тракта или приведет к избыточной массе тела.

По словам специалиста, привычку к правильному питанию у ребенка родители должны формировать с малых лет. Это обязательный сытный завтрак, горячий обед и легкий ужин. Кроме того, эксперты советуют не увлекаться диетами. Сегодня их множество. Однако в большинстве случаев эффективность «модных» диет не доказана. По словам специалистов, те нормативы и принципы питания, которые были сформулированы еще в советское время, до сих остаются актуальными.

ЗОЖ В ГЛУБИНКУ

Важно помнить и о физкультуре тоже. Даже если ваш ребенок посещает дополнительные секции, необходимо ходить и на школьные занятия.

- Физическая активность должна быть не менее одного часа в день, иначе возможны проблемы с лишним весом. Физическая активность подбирается для определенного возраста. Например, для ребенка до года ползания вполне хватает, - добавляет Елена Ануфриева.

Кстати, сегодня в Уральском государственном медицинском университете трудится целый отряд волонтеров, которые постоянно рассказывают уральцам, что такое ЗОЖ. Например, студенты устраивают недели здорового образа жизни, рассказывают, как правильно питаться.

- Есть акция «Добро в село», когда наши ребята объясняют жителям Свердловской области, насколько важно заниматься физкультурой, сбалансировано питаться. Пенсионерам рассказывают, как правильно мерить давление, - объясняет Владимир Базарный. – Впрочем, наши ординаторы всегда выезжали в небольшие населенные пункты, а в летние каникулы многие студенты-медики проходят практику в районных больницах.