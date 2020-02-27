«Не успела дописать последнюю сказку»: скончалась бабушка-писательница из Екатеринбурга, которая продавала книги на морозе

Известная уральская бабушка-писательница, которая продавала свои книги на морозе в Екатеринбурге, умерла. О смерти Веры Сибиревой сообщила ее внучка Елена сегодня, 27 февраля. Бабушка скончалась еще 2 февраля. Сказочнице было 90 лет.

- Для меня это был большой удар, и мне очень сложно об этом говорить. У неё были проблемы с сердцем, но в больницу бабушка не легла, так хотела закончить книгу о своём военном детстве, - написала внучка в группе «Сказы и сказки Веры Сибиревой» в соцсети «Вконтакте».

Книгу «Сказки и сказы» Вера Васильевна напечатала тиражом 1000 экземпляров.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полтора года назад Вера Сибирева стала известной на всю страну. «Комсомолка» написала о пенсионерке, когда та продавала сказки собственного сочинения, стоя на улице в 30-градусный мороз. Черно-белые книжки в мягком переплете она отдавала всего 30 рублей. Деньги Вере Васильевной нужны были, чтобы поставить на ноги внучку Леночку и осуществить собственную мечту - к 90-летию выпустить книгу сказок в твердом переплете с иллюстрациями дочери, которая умерла от рака.

Неравнодушные люди собрали для бабушки 500 000 рублей. Книгу «Сказки и сказы» Вера Васильевна напечатала тиражом 1000 экземпляров. Но даже тогда писательница продолжала стоять возле магазина на Вторчермете и продавать книги.

- В ближайшее время я планирую перевести в печатный вариант её черновики. Я очень хочу почтить её память и издать последнюю книгу. Вера Сибирева была очень светлым и добрым человеком, смыслом её жизни была семья и читатели. Всем огромное спасибо за то, что сделали последние годы её жизни счастливыми и радостными. Вы дня неё очень много значили, - добавила внучка.

Еще летом Вера Сибирева планировала издать еще четыре книги, но не сказки. А рассказы, посвященные войне, ее детству и покойному мужу. Одна из книг должна была называться «Через детство прошла война», писательница хотела издать книгу 9 мая 2020 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/729167" frameborder="0"></iframe> "Бабушка-сказочница" Вера Сибирева рассказала и своих планах.Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Екатеринбурге 88-летняя бабушка продает свои сказки на морозе, чтобы поставить на ноги внучку.

Непроданный тираж пылился у пенсионерки дома 20 лет. Нужда заставила женщину искать нестандартные формы заработка (подробнее).

«Цена 1000 рублей»: бабушка из Екатеринбурга, которая продавала сказки на морозе, напечатала книжки

На вырученные деньги 88-летняя Вера Сибирева планирует сделать операцию на глаза (подробнее).