«Она любит, когда мужики борются за нее»: житель Екатеринбурга убил лучшего друга, приревновав к жене

- Твой машину починил? Скоро уедет? – прочитал водитель грузовика 50-летний Руслан Гайнуллин (имена изменены - прим.ред.), когда случайно увидел новое сообщение в WhatsApp на телефоне жены. Адресантом был его близкий друг и сосед 38-летний Кирилл. Руслан сразу же пошел к жене и поинтересовался, почему товарищ пишет ей такие сообщения, да еще и накануне его отъезда в очередной рейс.

48-летняя Виктория была его второй супругой. Двадцать лет назад он сбежал к ней от беременной жены.

- Да брось ты! Какой он мне любовник?! Наверное, ошибся номером, хотел написать кому-то другому, - ответила женщина, делая вид, что ничего не происходит. Но прочитать переписку Руслану так и не дала, телефон был защищен паролем.

До того дня глава семьи даже не допускал мысли, что после стольких лет совместной жизни жена может ему изменять.

Мы пытались связаться с Викторией, узнать ее версию событий. Но женщина не ответила на сообщения корреспондента

ЗАСТУКАЛ НА ИЗМЕНЕ

На следующий день Руслан отвел дочку в школу. А перед отъездом в рейс забежал домой. Только не к себе в квартиру, а к соседу, чтобы поговорит с женой Кирилла Юлией.

- Мне кажется, твой муж тайно встречается с моей женой, - сказал стоя на пороге соседки Гайнуллин.

- Да ты с ума сошел! – с ухмылкой ответила Юлия. – Он меня любит, а Вика любит тебя! У нас же семьи, дети. Да и когда ему налево ходить?! Он либо у себя на работе в автосервисе либо со мной дома.

Время шло, но увиденное на телефоне Виктории письмо от Кирилла не давало Руслану покоя. Спустя две недели у Гайнуллина сломался грузовик, и он попросил помощи у соседа-автомеханика. Разобравшись с фурой за пару часов, Руслан решил отблагодарить Кирилла кружечкой пива.

- Слушай, Кирилл. А что это за сообщения ты Вике писал в начале месяца? Я уж не знаю, что и думать, - деликатно начал Руслан.Уже ближе к вечеру к ним присоединилась и Виктория. Вот тут-то ее муж и завел разговор о таинственной переписке.

- А я перед тобой оправдываться не стану! Ты мою Юльку тоже пару раз до дома подвозил, и я ни слова не сказал! – повысив голос, ответил сосед.

Виктория долго перепалку слушать не стала и выпалила:

- У нас с Кириллом любовь и уже давно. Так что привыкай, - засмеялась женщина.

Родственники отзываются о Руслане, как о порядочном человеке. Он не стал отрицать вину и сразу во всем сознался. Фото: СОЦСЕТИ

Застолье резко закончилось, как и дружба двух семей, живущих на одном этаже. Руслан облокотился на стол, и замолчал. Он сам не понял сколько прошло времени. Но скрип открывающейся двери балкона, заставил его вздрогнуть. Руслан поднял голову и увидел, как Виктория целуется с Кириллом.

Поняв, что супруга ему изменяет, Гайнуллин попытался покончить с собой. Но не успел. Кирилл и Виктория вызвали «скорую». К пятиэтажке на Селькоровской медики приехали спустя 10 минут. Руслана увезли в больницу №24. Оставшиеся в квартире участники любовного треугольника вздохнули с облегчением, но худшее было впереди.

«ВИКА ЛЮБИТ ВЕРТЕТЬ МУЖИКАМИ»

Оказавшись в приемном покое, Руслан быстро пришел в себя и сбежал от врачей. Точнее они даже не успели оказать ему помощь, когда дежурный спустился Гайнуллина и след простыл.

Его буквально трясло от того, что Кирилл остался в его квартире наедине с Викторией. До дома было всего четыре километра, и уже через час он снова стоял перед дверью квартиры. Мысль была одна – отомстить.

- По версии следствия, обвиняемый схватил нож и нанес соседу удар в область сердца. Оппонент пытался оказать сопротивление, но от полученной травмы скончался на месте. Кроме этого его второй жертвой едва не стала жена – ей он нанес восемь ударов, но, к счастью, не задел жизненно важных органов. Мужчина был задержан по горячим следам, он полностью признал вину, - рассказала «Комсомолке» старший следователь следственного отдела по Чкаловскому району Вера Клементьева.

По словам родственников Руслана, его жена всегда была «властной женщиной» и старалась контролировать мужа. Она все также живет на одном этаже с Юлией, которая по вине ее мужа стала вдовой.

Кириллу было 38 лет, жена была старше него на 10 лет. Фото: СОЦСЕТИ

- Вика любит, когда мужики борются за нее. Даже на очной ставке в СИЗО она буквально изводила его. Говорила, что бросит, не станет ждать его из колонии, заберет дочку и уйдет. А он по-прежнему любит ее, жить без нее не может. Проще говоря, ей нравится вертеть мужиками, - делятся родственники Гайнуллина.

Руслан обвиняется в убийстве соседа и покушении на убийство жены, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Следователи СКР уже завершили расследование и направили уголовное дело для утверждения обвинительного заключения в прокуратуру.