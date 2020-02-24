2020-02-24T17:31:19+03:00
Общество

Космонавт из Екатеринбурга поддержал Китай в борьбе со смертельным вирусом

Видео показали в Поднебесной по телевидению
Лев ИСТОМИН
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Фото: скрин с видео телеканала "CGTN на русском"Фото: скрин с видео телеканала "CGTN на русском"
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Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев вместе со своими коллегами записал специальное видеообращение к жителям Китая со словами поддержки из Звездного городка.

Двухминутный ролик показали по китайскому международному телеканалу CGTN на русском языке.

- Из космоса границы не видны. Земля – наш общий дом. Когда в общий дом приходит беда, это опасность для всех. Мы поддерживаем граждан Китая в поединке со смертельным вирусом, - говорит в своем обращении Сергей Прокопьев.

Российские космонавты, герои России выразили поддержки китайскому народу в борьбе с коронавирусом.Видео: телеканал "CGTN на русском"

Также в ролике снялись другие российские космонавты: Александр Мисуркин, Салижан Шарипов, Александр Самокутяев, Сергей Корсаков и Сергей Рыжиков. Команда заверила, что вирус - это угроза всему человечеству, который удастся победить благодаря китайской медицине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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