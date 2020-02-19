Загадочное убийство семьи в Калининграде: «бытовуха» или борьба за место на рынке?

Вечером, 15 февраля, Калининград потрясло убийство семьи местных предпринимателей – Вадима Янголенко и его супруги Дарьи Ефимовой. После совершения тяжкого преступления стрелок – Фазиль Бахрамов покончил с собой, оставив дома записке с надписью «Ты меня достал».

Издание NEWS.ru провело собственное расследование, сопоставив факты по громкому преступлению. Известно, что на протяжении последних пяти лет отношения между Фазилем и Вадимом были сложными. В 2015 году мужчины подрались на Центральном рынке Калининграда, где и было позже совершено двойное убийство. Тогда Бахрамову оппонент сломал нос, за что на Вадима завели уголовное дело. Позже его закрыли за примирением сторон.

Причиной конфликта могла стать борьба за более выгодные места для торговли на рынке. Один из мужчин якобы имел связи с местными силовиками, а также руководством торгового объекта. Но стало ли это причиной трагедии?

На главном рынке Калининграда трудятся около 1500 продавцов. Фазиль Бахрамов торговал здесь яблоками, а его оппоненты – овощами. Коллеги говорят о Фазиле, как о человеке, склонном к конфликту. При этом, у него было легальное оружие.

Несмотря на то, что коллеги убитых намекают на бизнес-конфликт между погибшими, директор рынка говорит, что эта версия исключена. После этого сразу несколько калининградских предпринимателей заявили, что дележа торговых мест на рынке быть не могло.

Генеральный директор рынка не зря беспокоится за имидж торгового объекта, ведь он принадлежит к одной из самых влиятельных финансовых групп города. Гендиректор Сергей Званок управляет двумя активами Юрия Дмитриева – рынком и строительной компанией. Также у Дмитриева есть еще несколько строительных компаний, ТЦ и ресторанов. Одну из компаний с 2018 года возглавляет бывший глава управления СКР по Калининградской области Сергей Бондаренко.

Возможно, этот факт связан с официальной позицией регионального СКР: силовики заявили, что убийство произошло из-за конфликта на бытовой почве. Версия конкуренции на рынке в расчет не берется.

Источники издания говорят, что к конфликту косвенно причастно руководство объекта. Оно якобы сталкивает предпринимателей, продавая с нелегальных аукционов торговые места, за каждое из которых ведут борьбу несколько человек – кто больше даст, тот и получит место. Понятно, что такая экономическая политика чревата серьезными конфликтами. И теперь местным силовикам и бизнесменам удобнее свалить все на «бытовуху».

Знакомые с ситуацией работники рынка рассказывают подробности общения двух предпринимателей, которые предшествовали трагедии. Якобы Яголенко продавал овощи дороже, тем Бахрамов. Он постоянно «наезжал» на конкурента, мол, зачем цены сбиваешь. Бытовой такую ситуацию действительно назвать сложно – чистый бизнес. Часто такие разговоры доводили до взаимных оскорблений и ссор. Но оканчивались они (за исключением драки в 2015 году) устными перепалками.

К проблеме даже пытались привлечь тогдашнего губернатора Калининградской области, а ныне – полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, но внятного ответа добиться не удалось.

Кстати, сам Сергей Званок в разговоре с корреспондентом NEWS.ru признал факт проведения «аукционов», однако по его словам, такая практика прекращена еще пять лет назад.