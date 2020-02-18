2020-02-18T17:31:56+03:00
Происшествия

Полицейских, обвиняемых в изнасиловании студентки из Казахстана, отпустили домой

Теперь вся троица будет находиться под домашним арестом, но впереди долгий судебный процесс
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Свои должности потеряли три непосредственных руководителя подозреваемых. Фото: СУ СКР по Свердловской областиСвои должности потеряли три непосредственных руководителя подозреваемых. Фото: СУ СКР по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге начался судебный процесс над тремя бывшими сотрудниками ППС Андреем Бессарабовым, Вячеславом Тропиным и Вадимом Мустафиным. Экс-полицейские обвиняются в изнасиловании студентки из Казахстана, по версии следствия, над девушкой надругались в служебном УАЗе.

Сегодня Ленинский районный суд отпустил Бессарабова и Тропина под домашний арест, а Мустафин и ранее не мог покидать пределы своей квартиры. Ранее вся троица в качестве оправдания заявляла, что девушка оказывала им интимные услуги. Но эту версию полностью опроверг следователь, занимавшийся расследованием уголовного дела.

- У потерпевшей не было при себе паспорта, и полицейские попросили проехать с ними под предлогом «проверки документов» в участок. Друг девушки заявил, что поедет за ними, на что ему также пригрозили. Они решили, что раз она прошла рядом с сауной и села в машину, то оказывает интимные услуги, а водитель – ее сутенер, - рассказал «КП»-Екатеринбург следователь по особо важным делам следственного управления по Ленинскому району Екатеринбурга Ярослав Кузвесов.

Стоит отметить, что в ту ночь для наряда ППС это было лишь второе совместное дежурство. Теперь бывшим полицейским грозит до 10 лет лишения свободы.

Слева направо: Андрей Бессарабов, Вадим Мустафин, Вячеслав Тропин. Фото: СОЦСЕТИ

Слева направо: Андрей Бессарабов, Вадим Мустафин, Вячеслав Тропин. Фото: СОЦСЕТИ

- За то время, что обвиняемые насиловали девушку, они не среагировали на 19 вызовов. То есть это уже до такой степени они чувствовали свою безнаказанность, что нарушали закон во время несения службы. Сейчас на суде все трое будут продолжать доказывать свою версию о том, что потерпевшая занималась проституцией, чтобы хоть как-то выставить ее в невыгодном свете и оправдать свои действия, - добавляет следователь Кузвесов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Школьница-тиктокерша, родившая ребенка, исчезла после убийства своего бывшего
Молодая мать перестала заходить в социальные сети, а друзьям сказала, что подалась в бега с отцом своей семимесячной дочки - именно он может быть замешан в гибели 19-летнего парня в Новосибирске
Новости 24
Из-под переднего колеса шел дым с искрами: в Екатеринбурге задымился троллейбус
Ученик Николая Коляды сыграл главную роль в новом сериале от создателей «Реальных пацанов»
Треть уральских предпринимателей жалуются на проблемы с налогами
Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов сдал ЕГЭ по истории вместе с родителями выпускников
«Били ледорубом, душили гирляндой»: стали известны подробности убийства в доме, где дети месяц жили с трупами бабушки и дедушки
В Свердловской области будут судить директора, установившего на своем предприятии пиратскую программу
В Екатеринбурге ищут волонтеров на инклюзивные кружки
Двоих тагильчан осудили за фиктивную прописку больше 15 тысяч мигрантов
На Урале отправили за решетку «криминальный наркоквинтет»
В Свердловской области смертность превышает рождаемость
Должен был доставить в срок по адресу: полицейские поймали уральца-накрокурьера
«Готовы выслушать всех»: екатеринбуржцев призывают за деньги рассмешить Светлакова
Уралец пытался подкупить полицейского, который поймал его за вождение без прав
Чувствительны к взрывчатке: пассажиров Кольцово будут досматривать еще пристальней
ЕВРАЗ КГОК автоматизирует производство агломерата
Заброшенный пост ДПС на Московском тракте начнут разбирать уже летом
Челябинский тракт, проходящий через Екатеринбург, превратят в магистраль
Силовики Екатеринбурга отказались заводить дела на 80 подростков-хулиганов
Под Екатеринбургом за 25 миллионов продают золотой дворец с ангелами и шикарными люстрами
«Не вдохновляет»: подростки в Екатеринбурге стали больше разбойничать
Испугался и схватился за нож: екатеринбуржца отправили под суд за убийство товарища
Хотят повторить победу шестилетней давности: екатеринбуржцы поборются с лучшими армрестлерами страны
Любовь сильнее ядерной войны: житель Екатеринбурга сделал предложение девушке через игру про постапокалипсис
Свердловское кафе оштрафовали за нетрудоустроенного сотрудника
Последний спектакль в Театре кукол Екатеринбурга отыграют в конце апреля