Полицейских, обвиняемых в изнасиловании студентки из Казахстана, отпустили домой

В Екатеринбурге начался судебный процесс над тремя бывшими сотрудниками ППС Андреем Бессарабовым, Вячеславом Тропиным и Вадимом Мустафиным. Экс-полицейские обвиняются в изнасиловании студентки из Казахстана, по версии следствия, над девушкой надругались в служебном УАЗе.

Сегодня Ленинский районный суд отпустил Бессарабова и Тропина под домашний арест, а Мустафин и ранее не мог покидать пределы своей квартиры. Ранее вся троица в качестве оправдания заявляла, что девушка оказывала им интимные услуги. Но эту версию полностью опроверг следователь, занимавшийся расследованием уголовного дела.

- У потерпевшей не было при себе паспорта, и полицейские попросили проехать с ними под предлогом «проверки документов» в участок. Друг девушки заявил, что поедет за ними, на что ему также пригрозили. Они решили, что раз она прошла рядом с сауной и села в машину, то оказывает интимные услуги, а водитель – ее сутенер, - рассказал «КП»-Екатеринбург следователь по особо важным делам следственного управления по Ленинскому району Екатеринбурга Ярослав Кузвесов.

Стоит отметить, что в ту ночь для наряда ППС это было лишь второе совместное дежурство. Теперь бывшим полицейским грозит до 10 лет лишения свободы.

Слева направо: Андрей Бессарабов, Вадим Мустафин, Вячеслав Тропин. Фото: СОЦСЕТИ

- За то время, что обвиняемые насиловали девушку, они не среагировали на 19 вызовов. То есть это уже до такой степени они чувствовали свою безнаказанность, что нарушали закон во время несения службы. Сейчас на суде все трое будут продолжать доказывать свою версию о том, что потерпевшая занималась проституцией, чтобы хоть как-то выставить ее в невыгодном свете и оправдать свои действия, - добавляет следователь Кузвесов.