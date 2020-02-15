«Для Антона это большая потеря»: уральские спортсмены о лишении Шипулина «золота» Олимпиады

Биатлониста Антона Шипулина лишила статуса олимпийского чемпиона. При этом уральский лыжник попал под удар WADA из-за Евгения Устюгова, которого уличили в приеме допинга. В 2014 года Устюгов и Шипулин выступали за сборную Россию на Олимпийских Играх в Сочи и выиграли эстафету. Антидопинговый комитет решил аннулировать результаты гонки.

«Комсомолка» поговорила с известными уральскими спортсменами, узнала их мнение по этому поводу и что значит для спортсмена потерять золотую медаль.

Сам Шипулин пока не прокомментировал ситуацию.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иван Алыпов, Олимпийский чемпион по лыжным гонкам:

- В этой истории еще нет конца. Мы видели, как лишали лыжника Александра Легкова, потом как ему ее возвращали. Для меня все предельно понятно. Для Шипулин был олимпийским чемпионом, им он и останется. Я видел, как он шел к этой победе. Никакие решение, тем более постфактум, когда прошло 6 лет, для меня они не имеют никакого значения. Меня не лишали медали, но я видел, когда других лишали. Это тяжело. Для Шипулина медаль дело его жизни. Это какое-то неправильное стечение обстоятельств, - возмутился Иван Алыпов.

Егор Мехонцев, Олимпийский чемпион по боксу:

- Биатлон - это командный вид спорта, поэтому все члены команды отвечают за других. Для Шипулина эта награда единственная, поэтому для него это большая потеря. Но вопросы больше не к Антону и даже не к Устюгову. Спортсмены были в поле зрения WADA, они могли в любое время приехать и взять допинг пробы. Сдавали пробы до гонки и после. Шесть лет назад никто ничего не находил, а сейчас нашли? Как это так, сначала повесили ему на шею медаль, а теперь забрали. Это неэтично, - сказал Мехонцев.

Сам Антон Шипулин пока не прокомментировал ситуацию. Теперь из-за лишения России золотой медали на Олимпийских играх в 2014 года победа переходит Германии, серебряная медаль — Австрии, а бронза — Норвегии.