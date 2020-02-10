Как перевезти животное в самолете: инструкция

На днях в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге спасли котенка, которого здесь бросили хозяева, не пожелавшие доплачивать 2,5 тысячи рублей за провоз милого питомца в багаже. Семейная пара перед вылетом в Таджикистан оформила документы на котенка, однако животное не пропустили на борт.

В итоге несчастного питомца приютила сотрудница таможни. Малыша назвали Нэнси. Это далеко не первый случай, когда хозяева оставляют животных в воздушной гавани.

«Комсомолка» пообщалась с экспертами и узнала, как провезти питомца в самолете: какие нужно оформить документы на домашнее животное и сколько животных на борту самолета можно провезти одновременно.

В Екатеринбургском аэропорту Кольцово дали несколько полезных советов для хозяев.

1. О перевозке животного на борту самолета пассажиру необходимо сообщить в момент покупки авиабилета. За раз можно провезти не больше двух животных.

2. Важно уточнить отдельные правила на перевозку у авиакомпании, которой вы летите, потому что на некоторых самолетах перевозка животных запрещена. Например, там нет специальных багажных мест. И помните, что ответственность за свое животное несете вы, а не перевозчик.

3. Если вы летите в другую страну, то заранее поинтересуйтесь в ее консульстве, а разрешено ли ввозить это животное на ее территорию.

- Пассажир должен иметь сертификат, выданный компетентным государственным учреждением, и другие документы, требуемые ветеринарными органами любой страны, на территорию, с территории или через территорию которой осуществляется перевозка, - говорят в пресс-службе аэропорта.

4. В день вылета запланируйте время на ветеринарный контроль - около 30 минут. Кабинеты находятся в правом крыле терминала аэропорта Кольцово.

- Масса перевозимых животных и птиц, в том числе масса контейнера, клетки, и пищи не включается в норму бесплатного провоза багажа, - сообщают в пресс-службе Кольцово. - Животное взвешивают вместе с контейнером, стоимость перевозки зависит от их общего веса. Провоз животных оплачивается в авиакассе или в зале регистрации.

5. Есть исключение. Если речь идет о собаке-поводыре, необходимой пассажиру, то ее можно провезти без клетки и сверх нормы бесплатного провоза багажа. Правда, на ней должны быть ошейник с поводком и намордник.

Не берите питомца. если не уверены, что документы на него в порядкеФото: Алексей БУЛАТОВ

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ПРОВОЗА ЖИВОТНОГО В САМОЛЕТЕ

- Ветеринарный паспорт животного.

- Справка о состоянии здоровья животного. Ее можно получить в государственной ветеринарной клинике. В ней, например, указано, как были поставлены животному прививки. Как отмечают в аэропорту, прививка от бешенства должна быть сделана на больше, чем за год до вылета, но и не меньше, чем за два месяца.

- Если речь идет о собаке, то нужна справка о том, что собака не представляет племенной ценности. В аэропорту Кольцово рекомендуют брать справки в Союзе кинологических организаций России или в Российской кинологической федерации.

- Также изучите, какие еще документы требуют власти государства, в которое вы летите. Уточнить можно в авиакомпании, например.