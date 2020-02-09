В аэропорту Екатеринбурга спасли котенка, которого бросили хозяева, отказавшись доплачивать 2 500 рублей

В аэропорту Кольцово таможенники спасли брошенного в коробке британского котенка. Позже выяснилось, что малышку бросили пассажиры рейса Екатеринбург-Худжанд. Причина – доплата за питомца в 2500 рублей. Таких денег у семьи не нашлось и они просто закрыли кошечку в коробке неподалеку от зоны таможенного контроля.

Таможенники увидели коробку и забрали котенка к себе на передержку. Фото: Уральское таможенное управление

- Они собирались увезти котёнка в Таджикистан, оформили все документы на вывоз животного. Но на стойке регистрации пассажиры узнали, что за перевозку животного нужно доплатить, - отмечают в Уральском таможенном управлении.

Фото: Уральское таможенное управление

А вот искать новых хозяев пришлось недолго, котенка взяла к себе сотрудница таможни. Четвероногого друга назвали Нэнси.

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