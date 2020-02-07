2020-02-07T15:28:02+03:00
Общество

Читатели комсомолки выбрали «Мисс студенчества – 2020»

В конкурсе участвовали 19 студенток из вузов и колледжей Екатеринбурга
Алина Закусина
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За конкурсанток проголосовали 14 350 разЗа конкурсанток проголосовали 14 350 разФото: Алексей БУЛАТОВ
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7 января завершилось голосование в фотоконкурсе «Мисс студенчества», в котором приняли участие 19 студенток. Девушки боролись за звание лучшей студентки Екатеринбурга по мнению читателей «Комсомольской правды». Конкурс стартовал 17 января и был приурочен ко Дню российского студенчества, всего за конкурсанток проголосовали 14 350 раз.

Первое место по результатам голосования заняла студентка Уральского радиотехнического колледжа им. А.С. Попова Александра Иванова, она набрала 3 437 голосов.

Серебряной призеркой с 2 122 голосов стала Дарья Усанова, студентка Сервиса и оздоровительных технологий Уральского Федерального университета.

Третье место в фотоконкурсе заняла Анна Ефремова, она набрала 1 534 голосов. Анна также представляла Уральский радиотехнический колледжа имени А.С. Попова.

Победительниц мы наградим в редакции «Комсомольской правды» совместно с Первой красавицей страны – Бабой Ягой. Она подготовила современные и полезные подарки для наших девушек и передала теплые поздравления всем участницам:

Дорогие мои внучата!

Баба Яга тоже имеет уральские корни и любит местных студентов

Баба Яга тоже имеет уральские корни и любит местных студентов

Быть студентами – это круто! Обязательно цените этот период жизни и не бойтесь творить всякие безумные штуки, поскольку молодость вам для этого и дана, это я вам как опытная Баба Яга говорю! Очень рада вас поздравить, тем более что мы земляки – у меня ведь тоже уральские корни, и Екатеринбург – мой дом родной.

Желаю вам, чтобы учеба давалась легко, экзамены сдавались быстро, а сессия бы закрывалась играючи. У меня, кстати, так и было, правда, я еще колдовала помаленьку… Декан мне так и говорил: «Ждет тебя, Яга, большое будущее!». Как в воду глядел.

И помните, что студенчество – время для приобретения верных друзей, ярких радостных эмоций и веселья через край! Этого я вам и желаю – берите от жизни все и ничего не бойтесь.

Целую, Ваша Баба Яга.

Так же все три победительницы получат в подарок фотосессию от «Комсомолки», а главную «Мисс студенчества» Александру Иванову мы пригласим на эфир радио «Комсомольская правда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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