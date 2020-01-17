2020-01-17T14:22:16+03:00
Фотоконкурсы

Выбираем «Мисс Студенчества»: «Комсомолка» проводит традиционный январский фотоконкурс

Конкурс приурочен ко Дню студента, который ежегодно отмечают 25 января
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В Екатеринбурге - самые красивые студенткиВ Екатеринбурге - самые красивые студенткиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне Дня российского студенчества «Комсомолка» уже традиционно проводит фотоконкурс «Мисс Студенчества», который пройдёт с 17 января по 7 февраля 2020 года на сайте ural.kp.ru. В конкурсе участвуют представительницы вузов и колледжей Екатеринбурга, среди которых наши читатели выберут самую обаятельную, умную и целеустремлённую.

Как известно, учиться в Екатеринбург приезжают девушки со всей области, поэтому наша «Мисс Студенчества» заслуженно получит звание лучшей студентки Свердловской области. Поддержать участниц может каждый читатель, оставив свой голос за конкурсантку на странице конкурса. Голосовать можно один раз в 24 часа,

Итоги фотоконкурса мы подведем 7 февраля и пригласим участниц на церемонию награждения в пресс-центр «Комсомольской правды». Кроме призов от партнеров конкурса лучшие студентки также получат фотосессию от нашего фотографа.

Положение о конкурсе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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