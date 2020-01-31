«Лавины быть не могло»: Фонд памяти группы Дятлова уверены, что туристов убил падающий самолет

Тайна гибели группы Дятлова в феврале 1959 года на Севере Свердловской области до сих остается не разгаданной. Хоть трагедии пошел уже 61 год, приблизиться к основной версии так и не удалось. Винили инопланетян, военных, и матушку природу.

В прошлом году к юбилею трагедии Генпрокуратура России выдвигала три основных версии ЧП: лавина, ураган или сход снежных плит. Правда Фонд памяти группы Дятлова полностью опровергает одну из них. Об этом заявил председатель общественной организации Юрий Кунцевич.

- Недавно специалисты фонда провели эксперимент, где точно подтвердили, что никакой лавины быть не могло. Они сделали срез этого слоя снега, посчитали все по формулам. Чтобы там была лавина, нужно в четыре-пять раз, увеличить нагрузку. А откуда ее взять? Снег там не мог двигаться, - подтверждает Кунцевич.

Поиски погибших туристов продолжались три месяца. ФОТО из архива фонда памяти группы Дятлова.

Тела участников турклуба Уральского политехнического института из Свердловска нашли в окрестностях горы Отортен. По заключению судмедэкспертизы, половина группы замерзла, у некоторых найдены серьезные травмы несовместимые с жизнью. По сей день специалисты гадают, что заставило опытных «дятловцев» выбежать из палаток на мороз без одежды и обуви.

Участник поисковых работ группы Дятлова и консультант следствия Сергей Согрин считает, причиной такого поведения туристов мог стать падающий самолет.

Поиски погибших туристов продолжались три месяца. ФОТО из архива фонда памяти группы Дятлова.

- Это была техногенная катастрофа. Их что-то испугало в воздухе: ракета или взрыв, яркое свечение, звук. Там мог оказаться летательный аппарат, который падал. Есть многочисленные свидетельства других туристов, которые были немного дальше от того места. Жители окрестных поселков говорили о необычном свечении над Уралом в ту ночь.

Выгнать туристов из палаток мог выброс ядовитого вещества, тоже из летательного аппарата.

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