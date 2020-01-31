2020-01-31T13:46:58+03:00
Общество

«Лавины быть не могло»: Фонд памяти группы Дятлова уверены, что туристов убил падающий самолет

Однако Генпрокуратура рассматривает три версии: ураган, лавину или сход снежных плит
Юлия СТАЛИНА
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Палатка, покинутая туристами группы Дятлова. ФОТО из архива фонда памяти группы Дятлова.Палатка, покинутая туристами группы Дятлова. ФОТО из архива фонда памяти группы Дятлова.
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Тайна гибели группы Дятлова в феврале 1959 года на Севере Свердловской области до сих остается не разгаданной. Хоть трагедии пошел уже 61 год, приблизиться к основной версии так и не удалось. Винили инопланетян, военных, и матушку природу.

В прошлом году к юбилею трагедии Генпрокуратура России выдвигала три основных версии ЧП: лавина, ураган или сход снежных плит. Правда Фонд памяти группы Дятлова полностью опровергает одну из них. Об этом заявил председатель общественной организации Юрий Кунцевич.

- Недавно специалисты фонда провели эксперимент, где точно подтвердили, что никакой лавины быть не могло. Они сделали срез этого слоя снега, посчитали все по формулам. Чтобы там была лавина, нужно в четыре-пять раз, увеличить нагрузку. А откуда ее взять? Снег там не мог двигаться, - подтверждает Кунцевич.

Поиски погибших туристов продолжались три месяца. ФОТО из архива фонда памяти группы Дятлова.

Поиски погибших туристов продолжались три месяца. ФОТО из архива фонда памяти группы Дятлова.

Тела участников турклуба Уральского политехнического института из Свердловска нашли в окрестностях горы Отортен. По заключению судмедэкспертизы, половина группы замерзла, у некоторых найдены серьезные травмы несовместимые с жизнью. По сей день специалисты гадают, что заставило опытных «дятловцев» выбежать из палаток на мороз без одежды и обуви.

Участник поисковых работ группы Дятлова и консультант следствия Сергей Согрин считает, причиной такого поведения туристов мог стать падающий самолет.

Поиски погибших туристов продолжались три месяца. ФОТО из архива фонда памяти группы Дятлова.

Поиски погибших туристов продолжались три месяца. ФОТО из архива фонда памяти группы Дятлова.

- Это была техногенная катастрофа. Их что-то испугало в воздухе: ракета или взрыв, яркое свечение, звук. Там мог оказаться летательный аппарат, который падал. Есть многочисленные свидетельства других туристов, которые были немного дальше от того места. Жители окрестных поселков говорили о необычном свечении над Уралом в ту ночь.

Выгнать туристов из палаток мог выброс ядовитого вещества, тоже из летательного аппарата.

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Так считает судмедэксперт Эдуард Туманов, который вместе с другими специалистами отправился на перевал Дятлова. В составе экспедиции также журналисты «Комсомолки» и канала «Россия-1» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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