2020-02-01T20:59:04+03:00
Общество

Усмиряли водой из шланга: в цирке Екатеринбурга посреди представления подрались львы

Около 15 минут хищники бросались друг на друга, рычали и царапались, пока дрессировщики их не утихомирили [Видео]
Данил СВЕЧКОВ
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Хищники что-то не поделили во время представления. Фото: кадр с видео пользователя youtube.com Маргарита МаргариткаХищники что-то не поделили во время представления. Фото: кадр с видео пользователя youtube.com Маргарита Маргаритка
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Екатеринбургские посетители цирка сегодня невольно стали очевидцами того, как в дикой природе хищники выясняют отношения друг с другом. Во время представления, на котором в манеже за защитной сеткой львы должны были показывать трюки, внезапно что-то пошло не так и усатые принялись кидаться друг на друга. Они рычали, сходились, били друг друга лапами по морде, а потом снова расходились по углам.

Львы в цирке посреди выступления подрались друг с другом.

Это продолжалось около 15 минут. Периодически дрессировщики поливали животных из шланга напором холодной воды, чтобы те прекратили бросаться друг на друга. В конце концов львов удалось усмирить и увести с манежа.

- Прошу прощения за этот инцидент, - обратился в конце номера дрессировщик к зрителям. - Это хищники. Это нормальное явление. В нашей работе такое бывает.

После этого зрители стали ему аплодировать. Правда, не все. Некоторые поспешили покинуть зал в тот момент, когда хищники стали бросаться друг на друга.

Кстати, это не единственный такой цирковой курьез, случившийся в Екатеринбурге за недавнее время. Неделю назад из цирка удрали два слона. Они бегали по центру города, валялись в снегу и мешали проезду трамваев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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