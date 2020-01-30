«На меня показывают пальцем»: как пухлая продавщица превратилась в уральскую суперженщину

Смотря на объемные мышцы екатеринбурженки Людмилы Какаулиной, сложно предположить, что когда-то она была худенькой девушкой. Сейчас 39-летняя Людмила - четырехкратная чемпионка мира по бодибилдингу, которая тренирует других атлеток, а ее именем назван спортивный турнир. В межсезонье вес спортсменки может доходить до 90 килограммов, а на соревновательный помост она поднимается при 70.

Мы узнали, как простая продавщица превратилась в чемпионку, спросили, как тренируются девушки с силиконовой грудью и поговорили о женщинах в бодибилдинге.

«УВИДЕЛА ФОТО ВЫСТУПАЮЩИХ СПОРТСМЕНОВ И ПОНЯЛА, ЧТО ХОЧУ ВЫГЛЯДЕТЬ ТАКЖЕ»

- Я родом из Мурманска и большую часть жизни я провела там. В зал в первый раз я попала в 16 лет. Туда меня привела мама. Секция называлась «Атлетическая гимнастика». Там у тренера я увидела журналы из серии «Сила и красота». В них были фото выступающих спортсменов, в том числе девушек. Я поняла, что хочу выглядеть также и стать чемпионкой по бодибилдингу, - вспоминает Людмила.

Так Людмила выглядела в 16 лет. Фото: предоставлено Людмилой Какаулиной

После школы Людмила Какаулина закончила колледж, а потом поступила в университет. По специальности она – учитель физкультуры. Но работать Людмила пошла в другую сферу.

- Сначала я работала простым продавцом. Потом у меня был свой бизнес - торговые точки с продуктами питания. Затем я вышла замуж и работала на оптовой базе оператором. По сути, до спорта я всю жизнь работала в торговле, - рассказывает Людмила.

Мечта добиться высоких титулов в бодибилдинге не давала Людмиле покоя. И после рождения дочки она решила начать тренироваться. Первым крупным турниром для Людмилы стал Чемпионат Мурманской области в 2010 году. Затем было выступление на Чемпионате Северо-Запада России в Санкт-Петербурге. В категории бодифитнес Людмила стала шестой. Для начинающей спортсменки такой результат считался довольно хорошим.

К соревнованиям Людмила сбрасывает вес примерно до 70 килограммов. Фото: страница Людмилы Какаулиной в соцсети

ПЕРЕЕХАЛА ИЗ МУРМАНСКА В ЕКАТЕРИНБУРГ

- После первого выступления в 2010-м году я поняла, что обычную работу и профессиональный спорт сочетать очень трудно. Тогда я решила начать работать тренером по фитнесу, что успешно осуществила, - вспоминает Людмила.

В 2011 году подающей надежды спортсменке поступило предложение переехать из Мурманска в Екатеринбург. Людмила согласилась.

Люди на улице реагируют на Людмилу неоднозначно. Фото: страница Людмилы Какаулиной в соцсети

- Я достаточно долго была на контракте с УГМК. У них был клуб бодибилдинга и фитнеса. От них я и ряд спортсменов ездили на соревнования по всей России и миру, - уточняет спортсменка.

Через несколько лет – в 2015 году Людмила выиграет свой первый Чемпионат мира. В последующие годы ей удалось это сделать еще трижды.

В межсезонье вес Людмилы может достигать 90 килограммов. Фото: страница Людмилы Какаулиной в соцсети

Сейчас Людмила в основном занимается тренерской и организационной работой.

- Я готовлю спортсменов самых разных возрастов и для разных категорий - от фитнес-бикини до бодибилдинга. Еще я являюсь представителем NBFA-национальной ассоциации культуризма и фитнеса России. Мы проводим соревнования по всей стране, в Екатеринбурге, например, это турнир «Золотой тигр», - уточняет Людмила.

Людмила со своими подопечными. Фото: страница Людмилы Какаулиной в соцсети

Несколько лет назад представители двух федераций бодибилдинга решили организовать ежегодный турнир, названный в честь Людмилы.

- Первый турнир Kakaulina Classic прошел в Сочи, два прошли в Оренбурге и четвертый пройдет в Екатеринбурге уже в этом году - 18 апреля. От меня победители получают кубок и куртки с изображением моего лица, - уточняет спортсменка.

Победители Kakaulina Classic получают статуэтки, на которых изображена Людмила. Фото: предоставлено Людмилой Какаулиной

«НЕ ДЕЛАЮ ЖИМ ЛЕЖА И СТАНОВУЮ ТЯГУ»

Мы спросили Людмилу о том, какой вес она может выжать от груди. Но оказалось, что это упражнение она вообще не использует.

- Штангу от груди я не жму вообще. Я в основном работаю с гантелями. Например, делаю жимы на скамье, поднятой под углом в 30 градусов. На нашем сленге они называются «плюсовыми». Использую гантели по 35 килограмм, делаю 10 раз – по 3,4 подхода, - уточняет спортсменка.

Людмила добавила, что спортсменкам, побывавшим на столе у пластического хирурга, упражнения на грудь запрещены.

- Сейчас на пике моды «деланная» грудь. С такой «жать» вообще нельзя, да и другие упражнения на грудь можно делать только с определенной постановкой гантелей. Если постановка импланта (груди) происходит под мышцу (как обычно бывает), то тренировать грудь нельзя вообще. Косвенно она все равно тренируется при работе на плечи, пресс, спину…

Также Людмила не советует девушкам делать становую тягу, так как от нее расширяется талия.

ЖЕНЩИНАМ ГОРАЗДО ТЯЖЕЛЕЕ НАКАЧАТЬ МЫШЦЫ И УБРАТЬ ЖИР

- Нам тяжелее, потому что организм женщины против набора мышечной массы. У нас она набирается очень тяжело – из года в год. Если мужчина может набрать хорошую массу за три года, то женщины бьются над этим гораздо дольше. Также и в плане жировой ткани. Женский организм «заточен» на ее сбор и избавиться от нее довольно сложно. Приходиться прилагать больше усилий, чтобы от нее избавиться, например, налегать на кардио-тренировки. Если мужчинам достаточно поработать там 20 минут после основной тренировки, то женщинам приходится это делать минут по 40, - объяснила спортсменка.

Людмила организовывает соревнования по бодибилдингу и фитнесу. Фото: страница Людмилы Какаулиной в соцсети

Также Людмила добавила, что на беременности для женщин это никак не сказывается. Хотя здесь все зависит от грамотного подхода к тренировкам и опытного тренера.

«НА УЛИЦЕ НА МЕНЯ ПОКАЗЫВАЮТ ПАЛЬЦЕМ»

На яркую внешность Людмилы реакция у всех людей разная.

- В зале мужчины относятся ко мне с уважением. Но на улице реакция бывает разная. Например, летом, когда я без верхней одежды, кто-то смотрит на меня с удивлением, но бывает и реакция на грани с хамством. Некоторые даже показывают на меня пальцем, - говорит Людмила.

Правда, негатив по поводу своей внешности Людмила встречает лишь в России.

- Я люблю бывать за границей, потому, что там люди реагируют на меня всегда только позитивно и с восхищением.

На негатив в свой адрес Людмила реагирует спокойно.

- Все-таки это мой выбор , мне нравится, как я выгляжу. Я - состоявшийся спортсмен , тренер и мама. Меня трудно задеть, - уточняет спортсменка.

Бодибилдинг – спорт для всех

Людмила уверяет: бодибилдинг при хорошем тренере и грамотном подходе к тренировкам не вреден ни для мужчин, ни для женщин, даже если они перенесли серьезные травмы.

- Приходит очень много спортсменов с травмами из других видов спорта. Без соревнований они уже не могут, а в фитнесе и бодибилдинге можно заниматься, учитывая различные травмы. У меня у самой артроз в коленях и плечах, а после беременности была грыжа, мне делали операцию.

Приходят девочки и с камнями в почках и с опущением почек, и с проблемами с позвоночником, соответственно, мы не «лезем» на большие веса. Есть мужчины с межпозвоночными грыжами, им также нельзя работать с весами, но они хотят выступать и иметь красивое тело.

Недуг не мешает Ольге Власовой выходить на помост. Фото: предоставлено Людмилой Какаулиной

Кстати, есть категории и для людей с ограниченными возможностями. Например, у нас выступают ребята – «колясочники». У одной из моих подопечных – Ольги Власовой нет ноги, но это не мешает ей выходить на помост.