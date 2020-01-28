После отравления порядка 10 школьников на Урале хотят законодательно запретить снюс

ОТРАВИВШИМСЯ ДЕТЯМ НЕТ ЕЩЕ 14 ЛЕТ

В Свердловской области хотят на законодательном уровне запретить снюс – подушечки с никотином, которые вставляются под губу. В декабре прошлого года они стали популярны среди школьников Екатеринбурга из-за чего уральские родители и общественники забили тревогу.

- В Свердловской области в декабре порядка 10 школьников, которым нет еще и 14 лет, были госпитализированы с отравлением этим продуктом, - отмечает Олег Забродин, главный нарколог Свердловской области. - Все они выжили. Но мы много лет стремимся к тому, чтобы дети на токсикологическую койку не поступали. И это, конечно, для нас сигнал.

Как отмечают специалисты, снюс опасен тем, что он содержит огромное количество никотина и является психостимулятором. При этом листьев табака в нем нет, из-за чего эти «подушечки» не подпадают под закон об ограничении табакокурения. Изменить ситуацию должен законопроект о внесении поправок в Федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

- В наш субъект уже поступила законодательная инициатива. Сегодня она находится на рассмотрении во втором чтении, - отмечает Светлана Островская, заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области. – Как ни странно, внесение изменений в данный закон были инициированы еще в прошлом году производителями табачной продукции.

Как отмечают специалисты, листьев табака в снюсе нет, из-за чего он не подпадает под закон об ограничении табакокурения.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИДЕТ ПРОВЕРКА МАГАЗИНОВ

Тем не менее, борьба с никотиносодержащими подушечками, ставшими популярными среди подростков, идет уже сейчас. В Роспотребнадзоре отчитываются о том, что их практически полностью удалось убрать с полок магазинов. Начиная с 24 декабря его сотрудники проводят внеплановые проверки в магазинах и точках общепита, чтобы выяснить, не торгуют ли те снюсом.

- На сегодняшний день нашими специалистами проведено 4811 проверок объектов, которые могут реализовывать продукцию, - говорит Илья Власов, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области. - Данную продукцию мы выявили на 37 объектах. Всего изъяли 11 670 упаковок. В лаборатории было исследовано 12 проб. Данная продукция была признана опасной для здоровья человека.

Также специалисты благодаря наводке коллег из соседних регионов выяснили, что в Свердловской области находится предприятие, которое изготавливает снюс. Его продукцию арестовали и уничтожили. Сейчас Роспотребнадзор через суд пытается прекратить деятельность и самого юридического лица.

- У нас работает «Горячая линия» в Роспотребнадзоре по этой смеси, - отмечает Илья Власов. – Но пока поступило всего 15 звонков. Нами были приняты меры. Мы мониторим сайты, которые распространяют эту продукцию. В суд поданы два иска об их закрытии. Задача – убрать с полок магазинов этот препарат.

В конце 2019 года снюс стал популярен среди школьников, из-за чего начались отравления.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ВРЕДНЕЕ ОБЫЧНЫХ СИГАРЕТ

Последствиями употребления никотина могут быть вялость, рвота и потеря сознания, отмечают специалисты.

- Какой бы ни был высокоочищенный никотин, это все равно токсическое вещество, - объясняет Олег Забродин. – Это психоактивное вещество, вызывающее симптомы отравления на уровне сердечно-сосудистой системы вплоть до гипертонических кризов. Сегодня снюс вреднее обычных сигарет. Да, в сигаретах есть и другие вредные вещества, но их количество несопоставимо с количеством никотина, который находится в снюс.

Одна из проблем, с которыми сталкиваются родители – невозможность определить, употребляет ли ребенок снюс. Если при проверке на сигареты можно просто попросить «дыхнуть», то со снюсом этот способ не сработает.

- Здесь не получится проверить, только если следить за общим состоянием ребенка, - говорит Антон Поддубный, главный врач Областной наркологической больницы в Екатеринбурге. - Но это заметят даже не родители, а педагоги в школах. В конце года, например, как раз педагоги отмечали клиническую картину отравлений никотином – вялость. А вот родителям уличить ребенка в том, что он утром или вечером использовал эти подушечки крайне тяжело. Но, конечно, существуют тест-полоски на никотин. Они в свободном доступе продаются.