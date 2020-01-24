2020-01-24T17:27:16+03:00
Происшествия

Увидели сексуальный подтекст: на екатеринбуржца, который голым пробрался в детский сад, завели дело

Мужчина вел себя неадекватно [видео]
Евгений Стоянов
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После произошедшего мужчину передали медикам. Фото: скриншотПосле произошедшего мужчину передали медикам. Фото: скриншот
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В Екатеринбурге следователи завели уголовное дело, на мужчину, который голым пробрался в детский садик. Силовики увидели в его действиях сексуальный подтекст.

Напомним, все произошло накануне на территории детского сада, который расположен на улице Прибалтийской. В момент когда мужчина перемахнул через забор, по территории детского садика гуляли малыши. Из одежды на не званом госте были лишь короткие шорты. На видео, опубликованном в Сети, видно, что мужчина ведет себя не совсем адекватно.

Голый мужчина пробрался в детский сад в Екатеринбург.Видео: Роман Шарнин

Вот как произошедшее прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области:

- На днях на территорию одного из детских садов в Октябрьском районе города Екатеринбурга проник мужчина, поведение которого, а также присутствие на нём только нижнего белья указывало на его неадекватное состояние. После непродолжительного пребывания на детской игровой площадке гражданин был препровождён работниками учреждения за пределы территории детского сада и передан сотрудникам правоохранительных органов, - уточнили в ведомстве.

В СКР уточнили, что следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга завел на мужчину уголовное дело по части четыре статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении малолетних).

В ходе расследования силовики собираются дать оценку действиям администрации детского садика. Следователей интересует вопрос, были ли дети в безопасности.

Как мы писали до этого, прибывшие полицейские передали неадекватного мужчину медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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