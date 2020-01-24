На глазах малышей: в Екатеринбурге голый мужчина пробрался в детский сад

В Екатеринбурге голый мужчина пробрался на территорию детского садика на Компрессорном. Все произошло накануне днем на территории детского сада №253, который расположен на Прибалтийской,27.

В момент когда мужчина перемахнул через забор, по территории детского садика гуляли малыши. При этом из одежды на неадекватном мужчине были лишь короткие шорты.

На видео, опубликованном в Сети, видно, что мужчина ведет себя не совсем адекватно.

Сотрудники испугались, что не званный гость может причинить малышам вред. Поэтому они решили действовать. Как рассказали «Комсомолке» родители детей, скрутить мужчину удалось местному охраннику и дворнику (этот момент попал на видео).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/756635" frameborder="0"></iframe> Голый мужчина пробрался в детский сад в Екатеринбург.Видео: Роман Шарнин

Информацию о произошедшем «КП» подтвердили в пресс-службе Управления образования Екатеринбурга.

- Как только сотрудники детского сада увидели, что через забор учреждения перелазит мужчина, охранник тут же нажал тревожную кнопку, после чего прибыла группа быстрого реагирования и сразу задержала мужчину, - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что после прибытия чоповцев, была вызвана полиция и медики.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу также прокомментировали произошедшее.

- На место выезжал наряд патрульно-постовой службы отдела полиции номер 6. С места мужчину забрали врачи скорой помощи, которые доставили его в специализированное медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка, - рассказали «Комсомолке» в полиции.

Позже в СКР решили завести на мужчину уголовное дело. В его действиях усмотрели сексуальный подтекст.