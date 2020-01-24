В Кольцово экстренно приземлился лайнер «Уральских авиалиний» из-за поломки шасси

Сегодня утром, 24 января, около 8:23, в Кольцово приземлился лайнер А320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который выполнял рейс U6-2949 «Екатеринбург - Ереван». В 7:50, спустя 15 минут после вылета из уральского аэропорта, в центр управления воздушным движением от КВС поступило экстренное сообщение - сработал индикатор неисправности створок переднего шасси. Поэтому капитан принял решение развернуться и сесть в Кольцово.

- Свердловской транспортной прокуратурой инициировано проведение проверки исполнения авиакомпаний законодательства о безопасности полетов, о защите прав потребителей, - добавили в пресс-службе ведомства.

В момент посадки на борту лайнера находились 65 пассажиров, из них два ребенка. По данным пресс-службы «Уральских авиалиний», посадка прошла в штатном режиме, никому из присутствующих помощь медиков не понадобилась. Для них подготовили резервный борт, который вылетел в 10:35.

Кстати, данный рейс далеко не первый, лайнеру которого пришлось совершить вынужденную посадку из-за технических неисправностей самолета. Похожий случай с поломкой шасси произошел в конце августа прошлого года - практически сразу после прогремевшей на всю страну «посадки на кукурузном поле». К счастью, во всех случаях пассажиры и члены экипажа остались целы и невредимы.