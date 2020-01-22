ВИЗ-Сталь подвела итоги социальных программ в 2019 году

Более 20 млн рублей направила ВИЗ-Сталь (входит в Группу НЛМК) на реализацию социальных программ в 2019 году. Средства выделялись на оздоровительные проекты для работников и их детей, культурные и спортивные мероприятия, благотворительную помощь заводским ветеранам и подшефному детскому дому.

Заводской здравпункт

Свыше 12 млн рублей предприятие направило на укрепление здоровья заводчан. По программе добровольного медицинского страхования около 300 работников побывали в российских здравницах, получили медицинское обслуживание в клиниках Екатеринбурга. Более 150 детей сотрудников отдохнули в летних оздоровительных и спортивных лагерях, получили лечение в санаториях по путевкам «Мать и дитя». На базе заводского здравпункта за счет средств предприятия металлурги проходили профосмотры, вакцинацию и физиотерапевтическое лечение.

Объем финансирования социальных проектов общественного фонда «Ветеран ВИЗа» составил около 2 млн рублей. Средства выделялись на материальную адресную помощь заводским пенсионерам, организацию санаторно-курортного и медицинского лечения, культурного досуга и др.

Около млн рублей направила ВИЗ-Сталь на благотворительную поддержку подшефному детскому дому №7 в Екатеринбурге. Завод организовал охрану учреждения, покупку мебели, организацию культурных и спортивных мероприятий для воспитанников.

Визовские ветераны

Важным направлением социальной политики стало волонтерское движение на заводе. В 2019 году металлурги провели 17 социально значимых волонтерских акций. Металлурги проводили ремонтные работы в подшефном детском доме, участвовали в озеленении и благоустройстве городской территории, строительстве спортивных площадок, организовали помощь ветеранам и т.д. В 2020 году предприятие продолжит развитие добровольческих инициатив работников.